La Iglesia católica conmemora este 4 de noviembre a San Carlos Borromeo, cardenal y arzobispo de Milán. Participó activamente en la aplicación de las reformas del Concilio de Trento y promovió sínodos y seminarios.

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Este miércoles, el santoral recuerda también a mártires, obispos y religiosos vinculados a distintas comunidades cristianas. Entre ellos se encuentran los santos Vital y Agrícola, venerados en Bolonia, y la beata Francisca de Amboise, duquesa de Bretaña y religiosa carmelita.

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San Carlos Borromeo

San Carlos Borromeo fue cardenal y arzobispo de Milán. Su figura está ligada a las reformas del Concilio de Trento, cuya aplicación impulsó activamente.

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Entre sus iniciativas destacaron la promoción de sínodos y seminarios. Los sínodos reunían a miembros de la Iglesia para tratar asuntos de la vida eclesial, mientras que los seminarios se dedicaban a la formación de futuros sacerdotes.

Junto a esa labor, desarrolló una intensa actividad pastoral. Su conmemoración reúne así dos aspectos de su trayectoria: la aplicación de las reformas conciliares y la atención a la vida de la Iglesia de Milán.

Otros santos que se celebran el 4 de noviembre

Santos Vital y Agrícola de Bolonia : mártires venerados en Bolonia; Vital, que había sido esclavo de Agrícola, compartió con él el martirio por la fe cristiana.

: mártires venerados en Bolonia; Vital, que había sido esclavo de Agrícola, compartió con él el martirio por la fe cristiana. Santos Nicandro y Ermete de Mira : obispo y presbítero, respectivamente, que sufrieron el martirio en Mira de Licia, en la actual Turquía.

: obispo y presbítero, respectivamente, que sufrieron el martirio en Mira de Licia, en la actual Turquía. San Pierio de Alejandría : presbítero conocido por su conocimiento de las Escrituras, su enseñanza, su vida austera y su dedicación a la comunidad cristiana.

: presbítero conocido por su conocimiento de las Escrituras, su enseñanza, su vida austera y su dedicación a la comunidad cristiana. San Amancio de Rodez : considerado por la tradición uno de los primeros obispos de Rodez, en la actual Francia.

: considerado por la tradición uno de los primeros obispos de Rodez, en la actual Francia. San Perpetuo de Maastrich : obispo de Maastricht, venerado entre los antiguos pastores de aquella Iglesia.

: obispo de Maastricht, venerado entre los antiguos pastores de aquella Iglesia. Santa Modesta de Tréveris : primera abadesa del monasterio de Öhren y amiga espiritual de santa Gertrudis de Nivelles.

: primera abadesa del monasterio de Öhren y amiga espiritual de santa Gertrudis de Nivelles. San Emerico de Hungría : hijo del rey san Esteban I, educado en la fe cristiana y fallecido a temprana edad.

: hijo del rey san Esteban I, educado en la fe cristiana y fallecido a temprana edad. Beata Elena Enselmini : religiosa clarisa italiana que vivió en Padua y soportó durante años graves enfermedades, con una intensa vida de oración.

: religiosa clarisa italiana que vivió en Padua y soportó durante años graves enfermedades, con una intensa vida de oración. San Félix de Valois : eremita francés considerado tradicionalmente fundador de la Orden de la Santísima Trinidad junto a san Juan de Mata.

: eremita francés considerado tradicionalmente fundador de la Orden de la Santísima Trinidad junto a san Juan de Mata. Beata Francisca de Amboise: duquesa de Bretaña que, tras enviudar, promovió un monasterio carmelita y después abrazó la vida religiosa.

El Concilio de Trento y los seminarios

La celebración de San Carlos Borromeo permite recordar la relación del arzobispo de Milán con las reformas del Concilio de Trento. La promoción de seminarios formó parte de su actividad, junto con la convocatoria de sínodos y el trabajo pastoral.

En el santoral del mismo día aparecen también otras formas de vida religiosa. Elena Enselmini perteneció a las clarisas, mientras que Francisca de Amboise se vinculó a la vida carmelita. Por su parte, la orden que la tradición atribuye a Félix de Valois y Juan de Mata tenía como fin la redención de cautivos.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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