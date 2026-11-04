El precio de la gasolina en Ceuta alcanza este miércoles, 4 de noviembre de 2026, una media de 1,589 euros por litro para la gasolina 95, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Las dos estaciones ON365 ofrecen el precio más bajo de este carburante entre las diez analizadas: 1,574 euros por litro.

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La gasolina 98 tiene un precio medio de 1,615 euros por litro, mientras que el gasóleo A se sitúa en 1,743 euros. Para la gasolina 95, los precios van de 1,574 a 1,594 euros por litro; para el gasóleo A, de 1,729 a 1,749 euros.

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Las gasolineras más baratas hoy

La opción más económica cambia según el carburante. ON365 encabeza los precios más bajos de gasolina 95 y diésel en sus dos estaciones, mientras que Shell Muelle Dato ofrece el menor precio de gasolina 98.

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Gasolina 95

Las dos estaciones ON365 cobran 1,574 euros por litro. Las siguientes opciones de esta selección se sitúan en 1,593 euros por litro:

ON365, muelle Alfau, s/n: 1,574 euros por litro.

1,574 euros por litro. ON365, avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,574 euros por litro.

1,574 euros por litro. Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,593 euros por litro.

1,593 euros por litro. Disa Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,593 euros por litro.

1,593 euros por litro. Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros por litro.

Entre el precio más bajo y el más alto de gasolina 95 hay una diferencia de 0,020 euros por litro. El precio de las dos estaciones ON365 queda 0,015 euros por litro por debajo de la media.

Gasolina 98

Shell Muelle Dato ofrece la gasolina 98 a 1,593 euros por litro. Le siguen las dos estaciones ON365, ambas a 1,604 euros:

Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros por litro.

1,593 euros por litro. ON365, muelle Alfau, s/n: 1,604 euros por litro.

1,604 euros por litro. ON365, avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,604 euros por litro.

1,604 euros por litro. Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,623 euros por litro.

1,623 euros por litro. Disa Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,623 euros por litro.

El precio de Shell Muelle Dato está 0,022 euros por litro por debajo de la media de gasolina 98 en las estaciones analizadas.

Diésel

Para el gasóleo A, las dos estaciones ON365 comparten el precio más bajo, con 1,729 euros por litro. Dos estaciones Cepsa les siguen con 1,744 euros:

ON365, muelle Alfau, s/n: 1,729 euros por litro.

1,729 euros por litro. ON365, avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,729 euros por litro.

1,729 euros por litro. Cepsa, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,744 euros por litro.

1,744 euros por litro. Cepsa, avenida González Tablas, s/n: 1,744 euros por litro.

1,744 euros por litro. Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,748 euros por litro.

La diferencia entre el mínimo y el máximo de gasóleo A es de 0,020 euros por litro. Las dos estaciones con el precio mínimo están 0,014 euros por litro por debajo de la media.

Las más caras

El precio máximo de gasolina 95 es de 1,594 euros por litro. Tres estaciones Cepsa se encuentran en ese nivel:

Cepsa, avenida González Tablas, s/n: 1,594 euros por litro.

1,594 euros por litro. Cepsa, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,594 euros por litro.

1,594 euros por litro. Cepsa, avenida Juan de Borbón, 27: 1,594 euros por litro.

Consejos

Antes de repostar, conviene comparar el precio del combustible que utiliza el vehículo y comprobar la dirección de la estación. La gasolinera más barata para gasolina 95 no coincide necesariamente con la más barata para gasolina 98.

También puede ser útil tener en cuenta el recorrido hasta el surtidor y la cantidad que se va a repostar. Los precios recogidos corresponden al 4 de noviembre, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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