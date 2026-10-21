CCOO Ceuta ha respondido a las críticas originadas por su solicitud de información sobre los horarios laborales del personal de la empresa Servilimpce. El sindicato ha aclarado que no busca perseguir a los trabajadores, sino que pretende verificar las dudas planteadas por varios empleados en relación con sus registros horarios.

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La organización sindical ha destacado que su intención es garantizar la transparencia y el cumplimiento de la normativa laboral dentro de la empresa. Según CCOO, es fundamental contar con información precisa para abordar cualquier irregularidad que pudiera estar afectando a los derechos de los trabajadores.

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CCOO también ha enfatizado que su solicitud no implica acusaciones ni señalamientos hacia el personal de Servilimpce. La postura del sindicato se centra en la necesidad de esclarecer la situación laboral de sus afiliados y asegurar que se respeten los derechos establecidos en la ley.

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Ante la creciente preocupación entre los trabajadores sobre sus condiciones laborales y las posibles irregularidades en los registros horarios, CCOO ha hecho un llamado a la empresa para que facilite la información solicitada. Este proceso es visto como un paso importante para mantener un ambiente laboral justo y equitativo.

La respuesta del sindicato se produce en un contexto donde la vigilancia y el respeto a los derechos laborales están en el centro del debate social en Ceuta. La claridad sobre los horarios de trabajo es una de las demandas clave de los empleados de la administración.

Finalmente, CCOO ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y su disposición a trabajar junto a Servilimpce para resolver cualquier inconformidad que pueda surgir en el futuro.