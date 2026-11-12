Rectificación remitida por SERRAL, Organización y Gestión de Archivos y Bibliotecas, S.L.U., al amparo de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, en relación con la noticia «CCOO denuncia impago de nóminas en la Biblioteca del Morro», publicada el 6 de noviembre de 2026.

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SERRAL desmiente las acusaciones de impago salarial y acredita documentalmente el abono de las nóminas conforme a lo establecido en el convenio colectivo

SERRAL, Organización y Gestión de Archivos y Bibliotecas, S.L.U., en relación con la información publicada por el Periódico de Ceuta el 6 de noviembre de 2026 sobre el supuesto impago de las nóminas de octubre de las trabajadoras de la Biblioteca del Morro, acredita documentalmente mediante los justificantes bancarios de BBVA que la totalidad de los salarios fueron efectivamente abonados y puestos a disposición de las trabajadoras el mismo día 6 de noviembre de 2026.

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La empresa acredita documentalmente que se produjo una incidencia técnica excepcional y puntual en la operativa bancaria de BBVA, ajena a su voluntad, que impidió temporalmente autorizar las transferencias. Dicha incidencia fue comunicada formalmente al banco el 3 de noviembre de 2026, solicitando su urgente resolución, tal y como se desprende del correo electrónico aportado.

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El artículo 38 del IV Convenio Colectivo de Ocio Educativo y Animación Sociocultural establece que los salarios deben hacerse efectivos «con carácter general» entre el día 30 del mes vencido y el día 5 del siguiente.

En este contexto, resulta improcedente pretender presentar una incidencia bancaria puntual, excepcional y debidamente documentada como una situación habitual o reiterada de incumplimiento salarial, tal y como parece desprenderse de las manifestaciones difundidas por la organización sindical, cuando la empresa ha venido abonando puntualmente los salarios durante toda la relación laboral mantenida con las trabajadoras, conforme a la legislación vigente y al convenio colectivo aplicable.

La mercantil lamenta que El Periódico de Ceuta difundiera esta información sin haber recabado previamente su versión de los hechos, recordando que el artículo 20.1.d) de la Constitución Española reconoce el derecho a comunicar y recibir información veraz, lo que exige una diligencia razonable en la comprobación de los hechos publicados.

La difusión de informaciones inexactas puede ocasionar graves perjuicios al honor, prestigio profesional y reputación empresarial, por lo que SERRAL considera necesaria esta rectificación para restablecer la realidad de los hechos documentalmente acreditados.