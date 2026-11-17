Una veintena de facultativos del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) se ha concentrado a las puertas del centro sanitario para reclamar un estatuto propio que regule de forma específica sus condiciones laborales, al margen del marco general de la función pública.

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La movilización, impulsada por el Sindicato Médicos Unidos (SMU), coincide con el inicio de una convocatoria de huelga a nivel nacional que se extenderá hasta el próximo 27 de noviembre, con vistas a mantenerse de forma indefinida si las fuerzas políticas no adquieren compromisos firmes para atender sus demandas. Durante la concentración, la portavoz del sindicato en la ciudad, Kumari Nanwani, ha subrayado la necesidad de dignificar la profesión y dotar al colectivo de herramientas jurídicas adecuadas.

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Entre las principales reivindicaciones del sector figuran la solución a la escasez crónica de especialistas en el área sanitaria ceutí, la mejora de las condiciones asistenciales para evitar la saturación en las consultas —ejemplificándolo en la necesidad de garantizar el tiempo adecuado por paciente en Atención Primaria— y una mayor agilidad en los procesos de homologación de títulos extranjeros para paliar el déficit de efectivos. La protesta pone de nuevo sobre la mesa el profundo malestar estructural que arrastra la sanidad en la ciudad autónoma y la urgencia de reformas normativas que frenen la fuga de profesionales.

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