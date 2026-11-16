Las campañas de Black Friday y Navidad en España se preparan para alcanzar cifras récord en contrataciones. Según Randstad, se generarán 124.300 empleos durante estas campañas, lo que representa un incremento del 5,3% con respecto al año anterior.

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Los agentes de inteligencia artificial (IA) están jugando un papel crucial en este proceso. Estos agentes contactan con los candidatos en apenas 70 segundos y operan las 24 horas del día, lo que permite reducir el tiempo total de contratación en más del 60% y disminuir un 70% la carga administrativa de los equipos de recursos humanos (RRHH).

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Gracias a su eficiencia, más del 90% de los candidatos que comienzan una entrevista a través de estos agentes completan el proceso sin abandonarlo, gracias a la fluidez de canales como WhatsApp o llamadas de voz.

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Este volumen masivo de contrataciones plantea desafíos logísticos y humanos para los departamentos de RRHH, que deben gestionar miles de candidaturas rápidamente. La automatización proporciona soluciones eficientes que permiten a las empresas adaptarse a la creciente demanda.

Orbio AI, una startup española, ha desarrollado estos agentes de IA que están transformando la gestión de los recursos humanos, garantizando la atención a los candidatos y mejorando la imagen de las empresas al prevenir situaciones de ghosting.