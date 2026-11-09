La convocatoria de huelga general por el derecho a la vivienda, impulsada por los sindicatos CCOO y UGT tras las primeras movilizaciones por el Decreto Maricarmen, enfrenta serias dificultades debido a discrepancias internas dentro de CCOO. Estas diferencias han resultado en una baja movilización en los centros de trabajo, lo que podría afectar el éxito de la huelga prevista para el 11 de noviembre.

Lee tambien: Guía para empresas ante la huelga general del 11N

Desde el inicio, la convocatoria de huelga ha generado divisiones entre los mandos medios y los delegados sindicales de CCOO. Estas reticencias se han intensificado tras el accidente de Urda, lo que ha llevado a que los delegados no estén convocando asambleas ni movilizando a los trabajadores, una tarea esencial para el éxito de una huelga general.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Falta de publicidad y apoyo interno

Además de la baja movilización, se ha señalado una falta de publicidad adecuada para la huelga. Según fuentes sindicales, hay una escasez de piquetes informativos, pancartas y actos públicos, lo que contrasta con la importancia de la convocatoria, la primera huelga general desde 2012.

Lee tambien: CCOO denuncia impago de nóminas en la Biblioteca del Morro

Una gran federación dentro de CCOO ha mostrado su desacuerdo con la convocatoria, aunque ha respaldado públicamente la decisión de la dirección. Las críticas internas apuntan a que CCOO se ha visto arrastrado por UGT a una huelga que no todos comparten, cuestionando su oportunidad.

UGT impulsa la huelga pese a las discrepancias

Por su parte, UGT parece estar impulsando más la huelga, especialmente después del accidente de Urda. Sin embargo, dentro de UGT también hay voces que desean que la convocatoria pase cuanto antes. Parte de la estrategia sindical para el 11 de noviembre incluye aprovechar paros ya convocados en sectores como el cárnico en Navarra y Cataluña, el metal en Murcia, y el paro indefinido de profesores en Madrid.

Fuentes sindicales han advertido de que el paro no está siendo suficientemente publicitado en los medios, y que hay una intención de mantener un perfil bajo para evitar disturbios tras la manifestación principal. No obstante, desde la ejecutiva de CCOO se desmiente esta información, asegurando que las siete grandes federaciones apoyan la huelga y que el sindicato sigue preparando el paro como estaba previsto.

UGT también ha asegurado que todas las organizaciones convocantes están impulsando la huelga con la intención de llevarla a cabo con éxito. La convocatoria de huelga general sigue en pie para el 11 de noviembre, aunque las discrepancias internas y la falta de movilización podrían afectar su desarrollo.