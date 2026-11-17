Las búsquedas de la especialidad de «abogado laboral» han crecido un 23 % en cuatro años en España, alcanzando un total mensual de 91.952 búsquedas. Este dato muestra que casi una de cada diez búsquedas relacionadas con abogados está ligada al ámbito laboral.

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Según el estudio «Cómo busca España un abogado 2026» elaborado por RankingAbogados, la búsqueda más común es «abogados laborales», que suma 14.900 búsquedas mensuales.

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Las ciudades que lideran las búsquedas de abogado laboralista son Madrid, con 2.917 búsquedas al mes, seguida de Barcelona con 2.750 y Valencia con 2.050. Otras ciudades como Zaragoza y Sevilla también destacan, con 1.265 y 1.225 búsquedas, respectivamente.

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En cuanto a la distribución por provincias, Zamora muestra el mayor porcentaje de búsquedas relacionadas con el ámbito laboral, con un 12,6 %, seguida de Cádiz y Girona, ambos con un 12,1 %, y Almería con un 12 %. En contraste, Asturias y Valladolid presentan los porcentajes más bajos, con un 7 %.

El interés por la búsqueda de un abogado laboralista ha aumentado notablemente, ya que solo 1.443 búsquedas al mes incluyen la palabra «despido», lo que indica que quienes enfrentan problemas laborales prefieren buscar un especialista en lugar de centrarse en el término que alude a su situación.