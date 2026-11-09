La huelga general de 24 horas convocada para el próximo miércoles 11 de noviembre plantea distintas cuestiones para las empresas en relación con la organización de su actividad y la gestión de sus obligaciones laborales y administrativas.

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La firma de servicios profesionales para empresas Talenom ha elaborado una guía práctica que recoge las principales actuaciones que deben contemplar las empresas antes, durante y después de la huelga, de acuerdo con la normativa laboral.

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Desde Talenom, especializados en Derecho Laboral, recuerdan que la empresa puede aplicar descuentos salariales, pero tiene prohibido exigir preavisos individuales, imponer la recuperación de horas o realizar sustituciones de personal.

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Entre las recomendaciones, se señala que las empresas no pueden preguntar a sus empleados si participarán en la huelga, ya que dicha decisión es voluntaria y no vinculante. Además, se aclara que el cierre patronal solo está permitido en circunstancias excepcionales.

Durante la huelga, las empresas pueden continuar trabajando con las personas que no secunden la convocatoria, respetando la organización ordinaria del trabajo, pero no pueden recurrir a contrataciones externas para sustituir a los huelguistas.