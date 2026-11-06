La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) de Ceuta ha denunciado que las siete trabajadoras de la Biblioteca Pública del Morro continúan, a fecha 6 de noviembre, sin percibir sus nóminas correspondientes al mes de octubre. La empresa adjudicataria, SERRAL, ha incumplido el plazo de pago establecido en el convenio colectivo, dejando a toda la plantilla sin cobrar sus retribuciones.

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El artículo 38 del IV Convenio Colectivo Estatal de Ocio Educativo y Animación Sociocultural establece que los salarios deben abonarse entre el día 30 del mes trabajado y el día 5 del siguiente. Sin embargo, SERRAL, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS, S.L., no ha cumplido con esta obligacion.

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FSC-CCOO considera inadmisible que trabajadoras de un servicio público soporten las consecuencias de una gestión empresarial deficiente que no asegura el pago puntual de sus salarios. Este incumplimiento se suma a las irregularidades ya denunciadas anteriormente ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, relacionadas con las jornadas laborales de las trabajadoras.

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El Pliego de Prescripciones Técnicas establece una dotación mínima de 269,5 horas semanales, pero según la información del sindicato, la plantilla trabaja y cobra solo 242,5 horas semanales, lo que supone un déficit de 27 horas semanales. CCOO destaca que esta situación perjudica gravemente a las trabajadoras y podría beneficiar económicamente a SERRAL frente a otras empresas que presentaron ofertas respetando las condiciones de la licitación.

FSC-CCOO ha solicitado la intervención urgente de la Consejería de Educación para que se investigue el cumplimiento de las jornadas y se verifique que la empresa proporciona los recursos humanos estipulados en la adjudicación. El sindicato reafirma su compromiso de defender los derechos de las trabajadoras y exige que se adopten las medidas correspondientes ante las irregularidades denunciadas.