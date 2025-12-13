El Partido Socialista Obrero Español (PSOE atraviesa una de las etapas más delicadas de los últimos años, marcada por una creciente sensación de pánico interno y por el temor a un colapso político derivado de la acumulación de escándalos y tensiones internas. Dirigentes y cuadros del partido reconocen en privado un clima de preocupación ante el impacto que la situación puede tener tanto en la estabilidad del Gobierno como en el futuro electoral de la formación.

Crisis interna y desgaste orgánico

El detonante más reciente de esta crisis ha sido la aparición de denuncias relacionadas con comportamientos inapropiados y casos de acoso que han afectado a personas vinculadas al partido, provocando dimisiones y la apertura de expedientes internos. Estos episodios han generado un profundo malestar en las estructuras socialistas, especialmente en las áreas de Igualdad, que reclaman una respuesta más contundente y rápida por parte de la dirección.

En la sede de Ferraz se han sucedido reuniones de urgencia para intentar contener la crisis, revisar los protocolos internos y transmitir un mensaje de tolerancia cero frente a cualquier conducta que dañe la imagen del partido. Sin embargo, fuentes internas admiten que el daño reputacional ya está hecho y que la gestión de la crisis ha llegado tarde.

Corrupción y presión judicial

A esta situación se suma el impacto de diversos casos de corrupción que afectan a antiguos cargos socialistas y que han vuelto a situar al PSOE bajo una fuerte presión mediática y judicial. La concatenación de noticias negativas ha reforzado la percepción de desgaste y ha alimentado un clima de desconfianza tanto entre la militancia como entre los votantes tradicionales del partido.

Aunque las encuestas siguen situando al PSOE en una posición competitiva, la tendencia refleja una pérdida progresiva de apoyo que incrementa el nerviosismo en la cúpula socialista, donde algunos dirigentes hablan abiertamente de una legislatura “cuesta arriba”.

Sin adelanto electoral, pero con dudas internas

Pese a la gravedad del contexto, la dirección del PSOE descarta por el momento un adelanto electoral y defiende la continuidad de la legislatura. Desde el partido se insiste en la necesidad de centrarse en la acción de gobierno y en los logros alcanzados, aunque internamente crece el debate sobre si será suficiente para revertir la actual situación.

Desde el seno del Gobierno de coalición también han surgido voces que reclaman cambios profundos y una remodelación del Ejecutivo para recuperar credibilidad y capacidad de iniciativa política.

Ofensiva de la oposición

La oposición ha intensificado sus ataques y ha calificado la situación como una muestra de agotamiento del proyecto socialista. Partidos como el PP y Vox hablan de un Gobierno paralizado y de un partido en descomposición, y vuelven a exigir un adelanto electoral como salida a la crisis.

Mientras tanto, en el PSOE se extiende la sensación de que el partido se enfrenta a un momento decisivo. La gestión de las próximas semanas será clave para determinar si la formación logra contener la crisis o si el actual estado de pánico interno termina por traducirse en un auténtico colapso político.