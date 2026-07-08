La campeona del mundo se niega a abdicar. En un partido que rozó la tragedia y que ya forma parte de la historia de los Mundiales, Argentina remontó un 0-2 en apenas 14 minutos para tumbar a una heroica Selección de Egipto por 3-2 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Cuando la Albiceleste parecía sentenciada y contra las cuerdas, emergió la figura mítica de Lionel Messi para liderar una reacción furiosa que mete a los de Scaloni en los cuartos de final.

Egipto desata el pánico en Atlanta

El encuentro arrancó con un guion que nadie esperaba. Dirigidos por el mito Hossam Hassan, los egipcios no se achicaron ante el campeón, le disputaron la posesión y golpearon primero. En el minuto 15, el central Yasser Ibrahim conectó un certero cabezazo para firmar el 0-1, desatando la locura y los nervios en la grada argentina.

La Albiceleste reaccionó con orgullo, pero se estrelló contra un muro y contra sus propios fantasmas:

Penalti fallado: En el minuto 19, el guardameta africano Shobeir se vistió de héroe al detenerle un penalti a Messi (el segundo que falla en el torneo).

En el minuto 19, el guardameta africano Shobeir se vistió de héroe al detenerle un penalti a Messi (el segundo que falla en el torneo). Acoso sin premio: Argentina coleccionó ocasiones claras antes del descanso: un testarazo de Mac Allister, una falta de Leo al palo y otra gran intervención de Shobeir ante Julián Álvarez. El empate era merecido, pero el balón no quería entrar.

Polémica, mazazo del 0-2 y el despertar del ‘Dios’

La segunda mitad trajo la jugada más controvertida del Mundial. A Egipto le anularon lo que hubiese sido el 0-2 por una rigurosa falta previa; una obra de arte colectiva entre Salah y Mostafa Zico que fue invalidada por el colegiado.

Sin embargo, el destino le daría una segunda oportunidad a los ‘Faraones’. En una transición rapidísima calcada a la anterior, la zaga argentina se durmió y esta vez el 0-2 sí subió al marcador. Argentina estaba virtualmente eliminada.

Pero a la campeona y a Messi nunca se les puede dar por muertos. En una ráfaga de puro genio y corazón, del minuto 79 al 91, se obró el milagro:

Minuto 79 (1-2): Messi frotó la lámpara y puso una asistencia milimétrica para que el ‘Cuti’ Romero recortara distancias de cabeza. Había vida.

Messi frotó la lámpara y puso una asistencia milimétrica para que el recortara distancias de cabeza. Había vida. Minuto 83 (2-2): El de siempre. Leo Messi se inventó un golazo para desatar la locura, firmar su doblete, su octavo gol en el torneo (máximo realizador) y sellar su cuarto MVP en cinco partidos.

El de siempre. para desatar la locura, firmar su doblete, su octavo gol en el torneo (máximo realizador) y sellar su cuarto MVP en cinco partidos. Minuto 91 (3-2): Con el partido roto y el corazón en un puño, Enzo Fernández apareció en el área para culminar la remontada histórica y certificar el billete a la siguiente ronda.

Próxima parada: Suiza

Tras sobrevivir a este histórico ‘match-ball’, a Argentina ya le espera en los cuartos de final la Selección de Suiza, que eliminó en los penaltis a Colombia. El choque de trenes está servido para el próximo sábado 11 de junio en Kansas City.