El sindicato médico CEMSATSE ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ceuta por lo que considera una actuación que obstaculiza el derecho fundamental de huelga en el ámbito de Atención Primaria.

La denuncia surge tras la decisión de la Gerencia de Atención Primaria de convocar una Comisión de Valoración para cubrir plazas de médicos de familia durante una de las jornadas de paro previstas en la huelga médica a nivel nacional, organizada por todos los sindicatos estatales. Desde CEMSATSE señalan que, pese a existir múltiples fechas alternativas, se optó por un día de huelga, dificultando la participación de los representantes sindicales.

El sindicato intentó previamente, de manera amistosa y verbal, que se modificara la fecha, pero la petición no fue atendida, lo que les llevó a acudir a la vía inspectora. “Esta situación coloca al sindicato ante una disyuntiva inaceptable: o se debilita el seguimiento de la huelga participando en un órgano institucional, o se renuncia a la función representativa. Se trata de una injerencia objetiva en la acción sindical”, subraya CEMSATSE.

No es la primera vez que se producen incidentes en el contexto de movilizaciones médicas. Durante la jornada de paro celebrada del 9 al 12 de diciembre, convocada por CESM y SMA, ya se registraron situaciones que motivaron reclamaciones por parte de los profesionales sanitarios.

CEMSATSE confía en que la próxima huelga, que contempla paros mensuales durante seis meses, se desarrolle con normalidad y respeto institucional, y espera que la Gerencia aplace la comisión convocada para evitar tensiones innecesarias.

El sindicato recuerda que el derecho de huelga está protegido por la Constitución y no puede verse condicionado por decisiones organizativas que interfieran en su ejercicio. “Seguiremos defendiendo con firmeza, dentro del marco legal, los derechos profesionales y sindicales del colectivo sanitario”, concluye la organización.