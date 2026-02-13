El rey Felipe VI ha participado este viernes en el homenaje al jurista Francisco Tomás y Valiente, asesinado hace 30 años por la banda terrorista ETA, y ha subrayado que resulta “difícil de creer que todavía haya quien justifique y no condene el terrorismo”.

El acto, celebrado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, ha contado con la presencia de los reyes, familiares del jurista y autoridades como el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Recuerdo de un maestro y servidor público

Tomás y Valiente, catedrático de Historia del Derecho de la UAM entre 1980 y 1996 y segundo presidente del Tribunal Constitucional, fue también profesor de Felipe VI durante su etapa universitaria (1988-1993). El monarca ha rememorado la figura de su maestro, destacando su conocimiento profundo de la historia y su compromiso con el servicio público: “Su figura invitaba a acercarse, pero escucharle y leerle me hacía sentir pequeño, no por altura, sino por lo mucho que me faltaba por aprender”, ha declarado.

Felipe VI ha recordado que el asesinato del jurista, ocurrido el 14 de febrero de 1996 en su despacho universitario, fue “un acto de singular brutalidad, orientado a sembrar el terror en estado puro” y ha alertado de que la violencia busca destruir la convivencia y la libertad, “sembrando el odio que impide la comprensión de quien piensa distinto”.

La memoria como deber cívico

El rey ha insistido en que la memoria de las víctimas es “un deber cívico” y no una forma de revancha ni un obstáculo para el progreso. En su discurso, ha recordado a todas las víctimas de ETA, incluidas personalidades como Ernest Lluch, Manuel Broseta, Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco, y los centenares de servidores públicos y civiles fallecidos, muchos de cuyos asesinatos aún no han sido resueltos.

“El recuerdo de quienes defendieron nuestra democracia y nuestra convivencia nos enseña que no podemos convivir sin la memoria”, ha afirmado, apelando a las nuevas generaciones para que aprendan de la historia y mantengan viva esta lección.

Manos blancas y legado de paz

Felipe VI también ha evocado las manifestaciones ciudadanas tras el atentado, conocidas como las “manos blancas”, que simbolizaron la firme elección de la sociedad española por la paz, el diálogo y la no violencia. La rectora de la UAM, Amaya Mendikoetxea, ha destacado la vigencia del legado de Tomás y Valiente y la necesidad de que los estudiantes actuales recojan el testigo de la memoria democrática.

Exposición y homenaje

Los reyes han visitado la exposición In Memoriam Tomás y Valiente. 1996-2026, que recorre la trayectoria del jurista y las reacciones tras su asesinato, incluyendo una reconstrucción de su despacho con los impactos de las balas del atentado. Posteriormente, Felipe VI y la reina Letizia realizaron una ofrenda floral junto a los hijos de Tomás y Valiente, seguida de un minuto de silencio en recuerdo del jurista.