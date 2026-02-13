Ante el incremento sostenido de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en España, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y el Ministerio de Sanidad han lanzado Punto ITS, una nueva plataforma digital destinada a reforzar la prevención, la información y la detección temprana de estas infecciones.

El proyecto, fruto del convenio de colaboración firmado en 2025 entre SEMES y el Ministerio, ofrece información clara, rigurosa y accesible sobre las ITS, incluyendo identificación de riesgos, síntomas, medidas de protección y recursos sanitarios disponibles. La iniciativa pretende normalizar el cribado, la prevención y el cuidado de la salud sexual desde una perspectiva integral, basada en la evidencia científica y libre de estigmas.

El aumento de las ITS preocupa a los profesionales sanitarios. Según el último Informe de Vigilancia Epidemiológica de las ITS, en 2024 se notificaron más de 37.000 casos de gonorrea, casi 42.000 de clamidia, cerca de 12.000 de sífilis y aproximadamente 2.000 de linfogranuloma venéreo (LGV). Muchas de estas infecciones pueden cursar sin síntomas durante semanas o meses, retrasando el diagnóstico y aumentando el riesgo de complicaciones.

Juan González del Castillo, coordinador del proyecto y del Grupo de Trabajo de Infecciones en Urgencias de SEMES, explica que “informarse, protegerse y realizarse pruebas cuando existe riesgo es una forma de cuidarse a uno mismo y también a los demás. Desde los servicios de urgencias vemos a diario las consecuencias del diagnóstico tardío, por lo que es fundamental normalizar la prevención y el acceso sencillo al cribado”.

La web Punto ITS permite resolver dudas frecuentes, desmontar mitos y estigmas, y conocer cuándo realizar pruebas, cómo prevenir contagios y qué recursos sanitarios están disponibles según cada situación. La plataforma busca integrar la salud sexual en el cuidado habitual del bienestar general, promoviendo decisiones responsables e informadas.

El convenio entre SEMES y el Ministerio también contempla acciones conjuntas en investigación, formación y sensibilización, así como la mejora del diagnóstico desde los servicios de urgencias y la coordinación en vigilancia epidemiológica y estudio de contactos, esenciales para frenar la expansión de estas infecciones.

Tato Vázquez Lima, presidente de SEMES, afirma que “este convenio supone un paso decisivo para situar la salud sexual en el lugar que le corresponde dentro de la atención sanitaria. Nuestro compromiso es acercar la información, facilitar el acceso y trabajar de forma coordinada con el Ministerio”.

Julia del Amo Valero, directora de la División de Control de VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis del Ministerio de Sanidad, subraya que “esta iniciativa refuerza la respuesta institucional frente al aumento de las ITS, apostando por la prevención, el diagnóstico precoz y la información veraz como pilares fundamentales de la salud pública”.

Para acceder a la nueva plataforma, los interesados pueden visitar www.sanidad.gob.es.