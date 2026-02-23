El examen teórico se celebrará el próximo 9 de mayo. El plazo de inscripción se abrirá el 11 de marzo para todas las categorías, desde Patrón para Navegación Básica hasta Capitán de Yate.

CEUTA | Los amantes del mar y la navegación en Ceuta ya tienen una fecha clave en su calendario. El Instituto Ceutí de Deportes (ICD) ha hecho pública la primera convocatoria de 2026 para los exámenes teóricos destinados a la obtención de títulos para el manejo de embarcaciones de recreo.

Fechas clave y plazos de inscripción

Los aspirantes deberán estar atentos al calendario administrativo para no perder la oportunidad de examinarse en este primer turno del año:

• Plazo de solicitud: Se abrirá el 11 de marzo y permanecerá activo hasta el 25 de marzo de 2026.

• Cierre telemático: En caso de realizar la inscripción vía internet, el plazo finalizará a las 22:00 horas del día 25.

• Fecha del examen: Las pruebas teóricas para todas las categorías se realizarán el sábado 9 de mayo de 2026.

Categorías y tasas de examen

La convocatoria abarca todo el espectro de titulaciones náuticas de recreo, con los siguientes importes establecidos para los derechos de examen:

1. Patrón para Navegación Básica (PNB): 54,65 euros.

2. Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER): 65,35 euros (incluye también la prueba complementaria de PNB).

3. Patrón de Yate (PY): 84,35 euros.

4. Capitán de Yate (CY): 105,45 euros.

Requisitos para los aspirantes

Para poder participar en las pruebas, los candidatos deben cumplir con una serie de requisitos básicos:

• Edad: Tener cumplidos los 18 años el día del examen. No obstante, los menores de 16 años podrán optar al título de PNB siempre que cuenten con una autorización paterna o de sus tutores legales.

• Titulación previa: Para los niveles superiores (Patrón de Yate y Capitán de Yate), es indispensable poseer el título inmediatamente inferior.

• Aptitud: Los candidatos deberán contar con el correspondiente certificado de aptitud psicofísica.

¿Cómo matricularse?

La Ciudad Autónoma facilita dos vías para la presentación de solicitudes:

• Vía telemática: A través de la Sede Electrónica de la Ciudad de Ceuta (https://sede.ceuta.es), siendo necesario disponer de certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve.

• Pago de tasas: El abono debe realizarse mediante transferencia bancaria siguiendo las instrucciones facilitadas en la convocatoria oficial.

Esta convocatoria supone la primera oportunidad del año para que los residentes en la ciudad autónoma regularicen su situación náutica o promocionen a titulaciones que permitan el gobierno de embarcaciones de mayor eslora y mayor distancia de la costa.