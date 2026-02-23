Vecinos de distintas barriadas denuncian dificultades para encontrar suministro, mientras la empresa distribuidora atribuye la situación a un retraso puntual en la llegada del buque de abastecimiento.

CEUTA | Según informa El Faro de Ceuta, la falta de stock de bombonas de butano en los puntos de distribución habituales ha encendido las alarmas entre los consumidores ceutíes durante las últimas horas. El desabastecimiento, que afecta a diversas zonas de la ciudad, ha generado largas colas y frustración entre los ciudadanos que dependen de este combustible para cocinar o calentar sus hogares.

Puntos de venta vacíos y quejas vecinales

La situación se ha hecho evidente en las gasolineras y almacenes autorizados, donde los característicos envases naranjas brillan por su ausencia. Muchos usuarios han manifestado al medio citado que han recorrido varios puntos de la ciudad sin éxito, encontrándose con el cartel de «no hay existencias».

La causa: un retraso en el transporte marítimo

La empresa responsable del suministro de gas butano en la ciudad autónoma ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, aclarando el origen del problema. Según la información recogida por el diario local:

• Problemas logísticos: La escasez no se debe a una falta de producto en origen, sino a un retraso en la llegada del barco encargado de transportar las bombonas hasta el puerto de Ceuta.

• Condiciones meteorológicas: Aunque no se han detallado las causas exactas del retraso del buque, este tipo de incidencias suelen estar vinculadas al estado del mar en el Estrecho o a reajustes en las rutas de navegación.

Restablecimiento del servicio

Desde la distribuidora aseguran que la situación es meramente coyuntural y que el suministro se normalizará de forma inmediata en cuanto el cargamento sea desembarcado y procesado para su reparto por las diferentes barriadas.

Se espera que en las próximas horas los camiones de reparto recuperen su actividad habitual y las estaciones de servicio vuelvan a contar con stock suficiente para atender la demanda acumulada durante estos días de carestía.