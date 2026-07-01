La empresa pública acomete una reorganización integral de sus servicios estivales con notables incrementos en baldeos, hidrolimpieza y recogida de enseres para garantizar unos estándares homogéneos en las calles de la ciudad.

La Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, mediante la empresa pública Servilimpce, ha activado un plan de refuerzo especial en los servicios de limpieza viaria de cara a la campaña de verano de 2026. Esta reestructuración operativa tiene como meta prioritaria optimizar la calidad del servicio urbano y dar una respuesta contundente durante los meses de mayor ocupación y disfrute de la vía pública.

La gran novedad de esta planificación radica en la potenciación de los recursos destinados a las jornadas del fin de semana. A partir de esta reorganización, el despliegue técnico y humano de los sábados y domingos se equiparará por completo al de los días laborables, evitando que se acumulen deshechos o tareas pendientes que terminen por saturar el arranque de las semanas consecutivas.

Un salto cuantitativo en los medios operativos

El dispositivo diseñado por Servilimpce introduce un crecimiento drástico en las frecuencias e intervenciones diarias en comparación con los parámetros de gestión anteriores. Los servicios clave de mantenimiento viario se verán incrementados de la siguiente manera:

Baldeos mixtos: Pasan de 10 a 15 intervenciones diarias, lo que se traduce en un repunte del 50%.

Pasan de 10 a 15 intervenciones diarias, lo que se traduce en un repunte del 50%. Hidrolimpieza: Los servicios por jornada experimentan una multiplicación casi por tres, ascendiendo de 4 a 14 actuaciones (un aumento del 250%).

Los servicios por jornada experimentan una multiplicación casi por tres, ascendiendo de 4 a 14 actuaciones (un aumento del 250%). Recogida de enseres: Registra idéntica progresión al escalar de 2 a 7 rutas diarias, elevando la capacidad de retirada en otro 250%.

Continuidad y homogeneidad en el mantenimiento urbano

Desde la Consejería del área se ha hecho hincapié en que este esfuerzo de planificación e inversión organizativa persigue mantener unos niveles de pulcritud constantes y sin altibajos a lo largo de toda la semana. La intensificación de las labores de hidrolimpieza y baldeo no solo mejorará la estética y salubridad de los espacios públicos en plena época estival, sino que dotará a la empresa pública de una agilidad superior para solventar cualquier incidencia imprevista con la mayor celeridad posible.