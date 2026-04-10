La sociedad pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha publicado oficialmente las bases para la contratación de tres profesionales con carácter indefinido. El proceso, que se regirá por el sistema de concurso-oposición, busca reforzar la vigilancia y prevención de incendios en los montes ceutíes.

Detalles de la convocatoria

El Consejo de Administración de Obimasa aprobó este proceso el pasado 1 de abril, encuadrando las plazas en el grupo profesional C1. Además de cubrir las vacantes fijas, la convocatoria establece la creación de una bolsa de trabajo rotatoria con una vigencia de dos años para cubrir necesidades urgentes y temporales.

Requisitos principales para los aspirantes

Para participar en el proceso selectivo, los candidatos deberán cumplir con los siguientes criterios técnicos y administrativos:

Titulación: Bachiller Superior o equivalente.

Bachiller Superior o equivalente. Capacitación técnica: Diploma o título que acredite formación en el manejo de desbrozadora y motosierra .

Diploma o título que acredite formación en el manejo de . Permiso de conducir: Clase B o superior.

Clase B o superior. Otros: Ser mayor de 16 años y contar con el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual.

Fases del proceso selectivo

El acceso se divide en dos etapas: una fase de oposición (exámenes) y una de concurso (valoración de méritos).

1. Fase de Oposición (Eliminatoria)

Prueba Contenido Puntuación mínima Teórica Test de 60 preguntas sobre normativa, fauna de Ceuta y primeros auxilios. 30 sobre 60 puntos Práctica Montaje, desmontaje y mantenimiento de maquinaria forestal (20 min). 10 sobre 20 puntos

Nota: En el examen teórico, cada respuesta incorrecta penalizará 0,25 puntos.

2. Fase de Concurso (Méritos)

Una vez superados los exámenes, se valorará la trayectoria previa:

Experiencia profesional: Hasta un máximo de 10 puntos (2 puntos por cada año trabajado como experto forestal).

Hasta un máximo de (2 puntos por cada año trabajado como experto forestal). Formación adicional: Cursos relacionados de 50 horas o más, hasta un máximo de 10 puntos.

Plazos y presentación de solicitudes

Los interesados disponen de 20 días naturales a partir del sábado 11 de abril (día siguiente a la publicación en el BOCCE) para presentar su instancia dirigida al Presidente del Consejo de Administración de Obimasa.

La documentación —que incluye DNI, titulaciones y méritos— puede entregarse en los registros de la propia sociedad o mediante los canales establecidos por la Ley del Procedimiento Administrativo Común.

La importancia de la bolsa de trabajo

Los cinco aspirantes que superen el proceso con al menos 50 puntos, pero no logren una de las tres plazas fijas, integrarán una lista de reserva. Esta bolsa permitirá a Obimasa realizar contrataciones rápidas para servicios urgentes, garantizando la transparencia mediante la supervisión del Comité de Empresa.

Para consultar el temario completo, que incluye desde la toponimia de Ceuta hasta la Ley de Igualdad, los aspirantes pueden dirigirse a la web oficial de Obimasa o a su tablón de anuncios físico.