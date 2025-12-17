Ceuta, 17 de diciembre de 2025 – La iniciativa FinExit, un innovador proyecto educativo en formato de escape room itinerante, ha llegado esta semana a Ceuta con el objetivo de impulsar la educación financiera entre los estudiantes de Formación Profesional. La actividad, organizada por la Cámara de Comercio de España y la Fundación MAPFRE, cuenta además con la cofinanciación de la Unión Europea y la colaboración de la Cámara de Ceuta, y permanecerá en la ciudad durante toda la semana.

La unidad móvil de FinExit fue instalada en la Plaza de Armas, junto a las Murallas Reales, donde el alumnado del IES Clara Campoamor inauguró la jornada con diversas dinámicas educativas. A lo largo de los próximos días, el proyecto continuará recibiendo a estudiantes de otros centros de FP de la ciudad, como el IES Almina, el CIFP Nº 1 y el IES Luis de Camoens.

Este escape room educativo permite a los participantes enfrentarse a retos financieros dentro de una historia ambientada en una misión en Marte, en la que deben aplicar conceptos como interpretación de balances, cambio de divisas, contratos y pólizas de seguros, así como herramientas de análisis empresarial. Además de reforzar conocimientos en economía y finanzas, la actividad promueve competencias transversales como el trabajo en equipo, la toma de decisiones y el pensamiento analítico.

Autoridades educativas y representantes institucionales asistieron a la presentación, destacando la importancia de ofrecer a los jóvenes herramientas prácticas que complementen su formación académica y les preparen para enfrentarse a situaciones reales relacionadas con la gestión económica.

FinExit forma parte de la tercera edición de esta campaña itinerante, que durante el curso 2025‑2026 recorrerá cerca de 150 centros de Formación Profesional en más de 100 ciudades españolas, con la previsión de que participen alrededor de 8 000 jóvenes.

Organizadores y docentes han valorado positivamente la acogida de la iniciativa por parte del alumnado, señalando que experiencias como esta contribuyen a mejorar la cultura financiera entre los estudiantes, un área que datos internacionales sitúan por debajo de la media en España.