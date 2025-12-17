La selección española sub-21 de fútbol sala se ha impuesto a Marruecos (4-3) en un vibrante amistoso marcado por el alto nivel competitivo. Los pupilos de Albert Canillas supieron sufrir ante la constante presión del combinado norteafricano, que apostó por el juego de cinco desde el pitido inicial. La efectividad de los jugadores de Primera División, con Santa Cruz (doblete) y Juanico a la cabeza, fue determinante para decantar la balanza a favor del equipo nacional.

Dominio inicial y reacción marroquí

El encuentro comenzó con una propuesta sorprendente de Marruecos, que utilizó el portero-jugador desde el saque de centro inicial. Pese a esta táctica, España no tardó en tomar las riendas y adelantarse en el marcador a los cuatro minutos. Una gran combinación entre Javi Bule y Santa Cruz permitió a Juanico anotar el 1-0 con un disparo cruzado.

Con el paso de los minutos, España se cargó de faltas, lo que permitió a Marruecos igualar la contienda. A falta de seis minutos para el descanso, Ruchdi aprovechó un lanzamiento directo tras la quinta falta española para poner las tablas (1-1).

Sentencia tras el descanso y resistencia final

Tras el paso por vestuarios, la sub-21 española salió decidida a recuperar la ventaja apoyándose en su juego de pívot. Solo habían transcurrido 41 segundos cuando Santa Cruz anotó el 2-1 con una sutil vaselina. El dominio español se consolidó en los minutos posteriores: Miguel Álvarez hizo el tercero tras un saque de banda y, de nuevo, Santa Cruz amplió la renta hasta el 4-1 en el minuto 28.

Pese a la desventaja, Marruecos no se rindió. Un gol de penalti en el minuto 30 y otro tanto de diez metros de Ruchdi a falta de dos minutos para el final pusieron el definitivo 4-3 en el marcador. España tuvo que emplearse a fondo en defensa para aguantar las embestidas finales del equipo visitante.

Próximo encuentro

Ambas selecciones no tendrán mucho tiempo para descansar, ya que volverán a verse las caras este mismo miércoles a las 19:30 horas. El partido podrá seguirse en directo a través de la web oficial de la federación (RFEF.es).