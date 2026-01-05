La Ciudad Autónoma de Ceuta ha dado un paso decisivo para la protección de las mujeres víctimas de violencia sexual: el centro de crisis 24 horas que ofrecerá atención integral a estas mujeres ya tiene adjudicataria para su gestión. La empresa Alvalop Servicios XXI se encargará del servicio por un importe superior a los 500.000 euros, en un contrato inicial de dos años con posibilidad de prórroga por otros dos.

El proyecto, cuya ejecución ha sufrido retrasos superiores a un año, quedará operativo una vez finalicen las obras a cargo de la empresa Estructuras del Estrecho, previstas a lo largo de 2026. Según El Faro de Ceuta, esta adjudicación culmina uno de los procesos administrativos más complejos abordados por los técnicos de la Ciudad debido a la naturaleza del servicio y las exigencias normativas.

El centro ofrecerá asistencia jurídica, psicológica y social no solo a las víctimas directas, sino también a sus hijos menores y personas dependientes, entendidas como familiares hasta el segundo grado inclusive, o en casos de obligación legal de alimentos. Además, podrán acceder “personas de apoyo” cuya participación se considere clave para la recuperación de la víctima.

La atención se prestará de forma ininterrumpida, las 24 horas del día, durante todo el año, siguiendo un modelo integral y multidisciplinar. La intervención se adaptará a cada caso mediante planes individualizados y combinando modalidades presenciales, telemáticas o mixtas, según la situación y preferencias de la víctima.

El centro también llevará a cabo campañas de sensibilización sobre las causas y consecuencias de la violencia sexual, así como los recursos disponibles, reforzando su papel dentro de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de Ceuta.

Con esta iniciativa, Ceuta busca garantizar que las víctimas y su entorno reciban un acompañamiento especializado y continuo, contribuyendo a su recuperación emocional y al respeto de sus derechos.