La cesta de la compra en Ceuta se ha incrementado un 4,1 % durante 2025, situándose como la región con el mayor encarecimiento de alimentos del país, muy por encima de la media nacional del 2,8 %, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El año 2025 cerró con precios de los alimentos todavía elevados en España, aunque las subidas porcentuales fueron menores que en ejercicios anteriores. Sin embargo, las diferencias regionales han sido significativas, con Ceuta, Asturias y Castilla y León a la cabeza de los incrementos en la cesta de la compra, según informa El Pueblo de Ceuta.

La última estimación del INE, que cubre hasta noviembre de 2025, sitúa la subida media nacional de alimentos y bebidas no alcohólicas en un 2,8 %. En Ceuta, la cifra alcanza el 4,1 %, seguida de Asturias con un 3,5 % y Castilla y León con un 3,2 %. En contraste, comunidades como Murcia (1,9 %), Castilla-La Mancha (2,1 %) y Melilla (2,2 %) registraron aumentos por debajo de la media nacional.

Además del “dónde”, el “qué” ha sido un factor relevante en la subida de precios. Algunos productos básicos se han encarecido de manera destacable: los huevos subieron un 30,2 % en el último año, la carne de vacuno un 18 %, mientras que el café, cacao e infusiones aumentaron un 14,7 %. El pescado fresco y congelado registró un incremento del 7,5 %, según los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicados por el INE y citados por El Pueblo de Ceuta.