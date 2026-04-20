La campaña, que se adelanta a este lunes para coincidir con la temporada de eventos y celebraciones, busca movilizar más de 200.000 euros en ventas directas antes del verano.

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha dado el pistoletazo de salida a una nueva edición de su exitosa campaña de Buybonos. Desde este lunes a las 12:00 horas, los ciudadanos pueden acceder a estos descuentos que, en esta ocasión, se han adelantado al mes de abril para responder a una demanda histórica del sector empresarial y aprovechar el pico de consumo derivado de las celebraciones primaverales.

Una inversión estratégica para el empleo

El consejero de Comercio, Nicola Cecchi, ha defendido la iniciativa no como un gasto, sino como una inversión con un retorno multiplicado. Según Cecchi, el descuento del 25% no solo incentiva la compra, sino que actúa como un catalizador que dinamiza toda la economía local.

«El importe dedicado se multiplica incluso más de cuatro veces porque está demostrado que los Buybonos activan el consumo de forma masiva», afirmó el consejero.

Esta estrategia llega en un momento dulce para el mercado laboral ceutí, que cerró marzo con un récord de 24.603 afiliados a la Seguridad Social, una tendencia que se espera consolidar con esta inyección económica.

Colaboración institucional y cifras clave

La campaña cuenta con una dotación de 110.000 euros, financiados bajo el paraguas del Plan Integral para Ceuta y Melilla. Los puntos clave de la financiación y su alcance son:

Inversión actual: 110.000 euros.

110.000 euros. Impacto previsto: Inyección directa superior a los 200.000 euros (aunque en ediciones previas se han rozado los 800.000 euros en ventas totales).

Inyección directa superior a los 200.000 euros (aunque en ediciones previas se han rozado los 800.000 euros en ventas totales). Aportación estatal acumulada: 950.000 euros destinados a distintas ediciones de bonos dentro de un plan global de 354 millones de euros.

950.000 euros destinados a distintas ediciones de bonos dentro de un plan global de 354 millones de euros. Adhesión empresarial: El 85% de los comercios locales ya forman parte de la plataforma.

¿Por qué el adelanto a abril?

El presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix, explicó que el cambio de fechas obedece a la necesidad de captar el gasto de la temporada de comuniones, bodas y eventos familiares. Al ofrecer el descuento ahora, se evita que los consumidores busquen productos en la península, garantizando que el capital se quede en las empresas ceutíes.

Además, existe un factor técnico: el Plan Integral finaliza el 30 de junio. Adelantar la campaña asegura la ejecución total de los fondos y evita el riesgo de tener que devolver subvenciones no utilizadas.

Cómo participar

La campaña estará vigente hasta el 31 de mayo. Los usuarios que ya hayan participado en ediciones anteriores podrán utilizar la plataforma digital ID Ceuta sin necesidad de registrarse de nuevo. Desde la Cámara de Comercio recomiendan rapidez, ya que en ocasiones anteriores los bonos se han agotado en tiempo récord.