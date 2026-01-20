El Tribunal Constitucional se inclina por mantener la orden de detención nacional contra el expresident catalán Carles Puigdemont, según un borrador de la magistrada progresista Laura Díez. La propuesta, recomienda desestimar la petición de Puigdemont de suspender las medidas cautelares mientras se resuelve su recurso de amparo.

Fuentes jurídicas señalan que el documento está alineado con la posición de la Fiscalía y se debatirá la próxima semana en el Pleno del Tribunal, donde también se presentarán las ponencias de los magistrados conservadores Enrique Arnaldo y César Tolosa, quienes igualmente se oponen a levantar las órdenes de detención contra los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig.

La orden, dictada por el magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena, limita el regreso a España de Puigdemont y busca no desautorizar la actuación del juez, evitando que las medidas cautelares se interpreten como un adelanto del fallo final.

La defensa del expresident había solicitado en noviembre la suspensión inmediata de todas las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión mientras el Tribunal Constitucional dictaba sentencia sobre su recurso de amparo. Argumentan que la Ley de Amnistía, declarada constitucional y compatible con el Derecho de la Unión Europea, debería eliminar la base jurídica para mantener estas medidas. Según su escrito, continuar con la orden de detención supondría un sacrificio desproporcionado e innecesario, incompatible con los principios de proporcionalidad y mínima injerencia.

El Pleno del Tribunal debatirá ahora estas ponencias antes de tomar una decisión definitiva sobre la situación del expresident y sus exconsellers.