La financiación procedente de la Unión Europea ha permitido mejorar la atención a al menos 615 menores migrantes en España durante 2025, de los cuales 260 se encontraban tutelados por la Ciudad Autónoma de Ceuta. Los fondos, que ascienden a 38 millones de euros, se han canalizado a través del mecanismo de Ayuda de Emergencia (EMAS).

Este programa se enmarca dentro del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y ha cubierto la totalidad de las actuaciones previstas para garantizar servicios esenciales dirigidos a la población migrante. La iniciativa ha sido impulsada de forma conjunta por la Secretaría de Estado de Migraciones y los gobiernos autonómicos de Canarias y Ceuta.

El objetivo principal de la ayuda es asegurar la financiación de la asistencia a personas migrantes adultas, niños y adolescentes tanto en las islas como en la Península, con especial atención a los menores extranjeros no acompañados que llegan a Canarias y Ceuta.

Gracias a estos fondos, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha financiado servicios básicos como seguridad, alojamiento, manutención y limpieza en diez centros de atención a personas migrantes situados en Canarias y la Península. Estas actuaciones han permitido reforzar el sistema de emergencia con la oferta de 11.200 plazas.

El programa europeo también ha abordado la necesidad urgente de proporcionar una atención integral y adecuada a los menores extranjeros no acompañados, especialmente a aquellos con edades comprendidas entre los 15 y 17 años. En este contexto, la ayuda económica ha hecho posible la remodelación de varios centros de acogida, adaptándolos a las necesidades específicas de esta población vulnerable.

Además, se han incorporado servicios de apoyo y tutoría, atención psicológica y refuerzo académico, entre otras medidas, beneficiando a un total de 615 menores: 355 en Canarias y 260 en Ceuta.