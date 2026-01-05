El AD Ceuta arrancó el año con victoria ante el FC Andorra (2-1), pero José Juan Romero no terminó del todo satisfecho pese a sumar tres puntos que colocan al equipo en zona de promoción. El técnico caballa se mostró autocrítico tras el encuentro y dejó claro que espera un mayor nivel de juego y ambición por parte de sus futbolistas.

“Los números son bestiales, estamos viviendo un sueño, pero hoy nos ha faltado fútbol en muchos momentos y actitud en algunos otros”, señaló Romero, reconociendo que, aunque el triunfo no fue inmerecido, el empate tampoco habría sido injusto. “La idea está marcada, pero hoy no me he sentido identificado con mi equipo”, añadió.

El entrenador explicó que el plan ante el Andorra pasaba por ceder balón y castigar por dentro, pero lamentó que el Ceuta se acomodara tras el 2-0. “Es un resultado peligroso, y más ante un rival con jugadores extraordinarios. Hemos tenido salidas claras, pero nos ha faltado ser más protagonistas”, afirmó. En ese sentido, destacó la entrada de Manu Nieto como el principal foco de problemas del rival.

Romero también hizo referencia a la ausencia de Rubén Díez, una baja que considera importante por el perfil que aporta, aunque valoró el buen trabajo de Bodiger y Youness. Aun así, fue claro: “Hay que exigir más a ciertos jugadores. Podrán ser mejores o peores, pero al Ceuta no le pueden ganar a huevos, y a eso no podemos renunciar”.

El técnico quiso matizar sus palabras para evitar interpretaciones negativas: “No quiero que se diga que el entrenador está matando a los futbolistas. Digo que, con el partido como se puso, tendríamos que habernos divertido más y haber hecho mucho más daño”.

Sobre el mercado, Romero fue realista al recordar las limitaciones del club por el límite salarial. “Si viene alguien que mejore lo que tenemos, perfecto, pero el equipo no lo necesita. Hemos ganado al Andorra sin dos de nuestros mejores jugadores y estamos 18 puntos por encima del objetivo”, subrayó.

Por último, insistió en que el Ceuta no perderá su identidad. “No vamos a dejar de ser valientes. Se ha defendido bien, con oficio, ante un rival muy complicado, pero este equipo puede y debe dar más”.