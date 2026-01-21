La Capitanía Marítima de Ceuta, junto con el área de Contaminación de la Dirección General de la Marina Mercante, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, lidera hoy y mañana un simulacro de emergencia para poner a prueba los protocolos de actuación ante una posible fuga de amoniaco desde un buque mercante fondeado en el Puerto de Ceuta.

El ejercicio de mesa, que se desarrolla en la sede del INSS, cuenta con la participación de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), la Autoridad Portuaria, Protección Civil, el SEIS de la Ciudad Autónoma, la Delegación del Gobierno, Emergencias 112 y otras entidades públicas y privadas.

El simulacro simula una colisión entre dos buques que provoca la rotura de un tanque de amoniaco de 300 m³, con descarga inmediata a la mar y la atmósfera. Según el programa ALOHA, que se utiliza para calcular la dispersión de nubes tóxicas, la nube podría alcanzar instalaciones portuarias y algunas zonas de la ciudad.

Durante las jornadas, los participantes adoptarán decisiones y activarán los operativos necesarios para minimizar los efectos de la fuga tanto sobre la población como sobre el medio ambiente. El ejercicio permite comprobar la coordinación entre los distintos organismos, evaluar los tiempos de respuesta y ensayar los procedimientos operativos establecidos en el Sistema Nacional de Respuesta ante Contaminaciones Marinas.

Aunque se trata de un simulacro de mesa, sin despliegue real de medios, su objetivo es preparar a todos los implicados para un posible escenario de emergencia real, garantizando la eficacia de los protocolos de actuación frente a incidentes con sustancias químicas peligrosas.