La Fiscalía Provincial de Córdoba ha designado a tres fiscales para investigar el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz, que ha provocado al menos 43 víctimas mortales. Las autoridades anticipan que se trata de una investigación «compleja», aunque esperan que tenga «la menor duración posible».

El fiscal jefe provincial, Fernando Sobrón, informó este miércoles desde la Ciudad de la Justicia de Córdoba que las pesquisas aún se encuentran en una fase «inicial». Para abordar el caso, se ha constituido un grupo de trabajo dentro de la Fiscalía, que colaborará con la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 2 de Montoro, organismo encargado de la investigación.

Sobrón subrayó la importancia de coordinar esfuerzos debido a la gravedad y magnitud del accidente, que continúa siendo objeto de análisis por las autoridades judiciales y técnicas.