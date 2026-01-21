El Parlamento Europeo guardó este miércoles un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), que ha dejado 42 muertos y 152 heridos. La ceremonia tuvo lugar en presencia del rey Felipe VI de España.

El acto precedió a la intervención del monarca español junto al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, con motivo del 40 aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea, celebrada el 1 de enero de 2026.

“Hay familias en duelo y una nación conmocionada. Toda Europa llora con España. En nombre de este Parlamento, enviamos nuestras más profundas condolencias y solidaridad con los afectados”, afirmó la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, durante la sesión.

Este es el segundo minuto de silencio que la Eurocámara guarda en memoria de las víctimas del accidente; el primero se realizó el pasado lunes, apenas unos días después del siniestro que ha conmovido a toda España y Europa.