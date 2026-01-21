La afiliación a la Seguridad Social se mantiene por encima de los 21,8 millones de ocupados a mitad de enero, según los últimos datos desestacionalizados publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En concreto, la cifra alcanza los 21.862.325 afiliados, lo que supone un incremento de 486.278 personas en el último año.

A pesar de un ligero descenso en las dos últimas quincenas –con 2.374 afiliados menos a 15 de enero de 2026– el empleo sigue en niveles históricamente altos. Desde diciembre de 2023, el número total de afiliados ha aumentado en 1.024.782 personas, y en 1.570.948 desde diciembre de 2022, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.

La serie diaria de afiliación registra 21.578.039 ocupados a 15 de enero, lo que representa casi medio millón más que en la misma fecha del año anterior (480.950 afiliados más).

Para la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, estos datos confirman que “el dinamismo del mercado laboral sigue en un nivel muy elevado, con cerca de medio millón de afiliados a la Seguridad Social más”.

El Ministerio recuerda que los datos desestacionalizados permiten observar la evolución real del empleo, descontando los efectos propios de la estacionalidad y del calendario, lo que evidencia la sólida tendencia de crecimiento del mercado laboral en España.