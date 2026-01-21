El Departamento de Justicia del Gobierno Vasco ha rechazado el traslado a un módulo de mujeres de un preso de la cárcel de Araba/Álava, condenado por intentar asesinar a su pareja, a pesar de haber formalizado su cambio de género y de nombre en el Registro Civil.

Según fuentes del Departamento de Justicia y Derechos Humanos, la denegación se fundamenta en los hechos por los que fue condenado. El Tribunal Supremo ratificó en octubre de 2025 la sentencia de la Audiencia de Bizkaia que imponía 21 años de prisión por intentar asesinar a su pareja al incendiar su vivienda en el barrio bilbaíno de Atxuri el 30 de abril de 2022. En el incendio, la víctima resultó gravemente herida y su hija de dos años sufrió lesiones leves.

La condena incluyó 18 años por asesinato en grado de tentativa en concurso ideal con un delito de incendio con riesgo para la vida o integridad física de personas, con agravante de parentesco y la atenuante de alteración psíquica. Además, sumó otros 3 años y 4 meses por delitos contra la Administración de Justicia y descubrimiento de secretos.

El preso ingresó inicialmente en la cárcel de Basauri y posteriormente fue trasladado a la de Álava. Su cambio de género se produjo después de la sentencia. Aunque el Departamento vasco de Justicia cuenta con una instrucción de 2023 sobre igualdad de trato y no discriminación de personas transexuales en el ámbito penitenciario, esta prevé excepciones para casos de delitos graves de violencia de género o contra la libertad sexual de mujeres o menores.

Por este motivo, y debido a su condena por intento de asesinato de su pareja, se ha decidido mantener al recluso en módulos masculinos, según han confirmado las fuentes oficiales.