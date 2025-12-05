Ceuta ha alcanzado su nivel más alto del año en infecciones respiratorias agudas, situándose a la cabeza de toda España, según el último informe del Sistema de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (SiVIRA). Durante la semana 48 —del 24 al 30 de noviembre— la ciudad registró una tasa de 993,7 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra muy por encima de la media nacional, establecida en 643 casos.

El repunte no ha sido repentino. Desde la semana 42, Ceuta ha experimentado un crecimiento constante en la incidencia, pasando por tasas de 488,0; 499,0; 507,3; 574,2; 700,5; 809,7 hasta alcanzar el máximo anual. Solo la Comunidad Valenciana, con 923,3 casos, y Castilla-La Mancha, con 844,8, se han aproximado a estos valores, aunque el propio informe advierte de que las cifras no son completamente comparables entre regiones, debido a las diferencias en los sistemas de vigilancia.

La directora general de Sanidad, Rebeca Benarroch, explicó en declaraciones a RTVCE que, pese a la elevada circulación del virus, las cifras de hospitalización continúan siendo bajas. “Una incidencia alta no es el único indicador. También es importante el número de personas ingresadas, y en Ceuta estas cifras se mantienen contenidas”, señaló. Los datos, según explicó, se recopilan a través de un sistema de seguimiento coordinado con médicos de familia y una aplicación digital.

No obstante, Benarroch alertó del mayor riesgo que este aumento supone para los colectivos vulnerables: personas mayores de 65 años, pacientes con patologías crónicas, fumadores, personas con obesidad o enfermedades cardiacas. También recordó la importancia de vacunar a quienes conviven o cuidan a personas con sistemas inmunitarios debilitados, ya que para ellos una infección respiratoria puede tener consecuencias graves, incluso fatales.

En este contexto, la Consejería de Sanidad ha intensificado la campaña de vacunación. Este año se ha ampliado la administración de las dosis a los centros educativos, centros de mayores y al centro de día de Alzheimer, además de mantener operativo el punto de vacunación del antiguo Hospital Militar sin necesidad de cita previa. Ceuta ha duplicado su presupuesto en vacunas e, incluso, ha comenzado a inmunizar a adultos frente al virus respiratorio sincitial (VRS), mientras que en niños se aplica desde hace ya tres años.

En el Hospital Universitario de Ceuta, los picos registrados no se han traducido en un aumento significativo de ingresos, según fuentes sanitarias. Aun así, recomiendan interpretar los datos con cautela, ya que no siempre son directamente comparables con los de otras comunidades.

Las detecciones virales confirman un incremento de la actividad gripal: en la semana 47 se notificaron 19 casos de gripe y 2 de covid, mientras que en la semana 48 las cifras ascendieron a 43 casos de gripe y 6 de covid. Todo ello indica que el virus de la gripe es actualmente el principal responsable del repunte.

Las personas que deseen vacunarse pueden acudir sin cita previa a los centros de salud de El Recinto, Otero y Tarajal, así como al antiguo Hospital Militar. También hay centros privados autorizados, como la clínica Septem o la consulta del doctor Carlos López-González. Además, las vacunas se administran en la residencia de mayores, el centro penitenciario de Fuerte Mendizábal y el CETI.

Para esta temporada, la ciudad dispone de 13.700 dosis de la vacuna antigripal tetravalente —1.000 de ellas pediátricas— y 8.640 contra la covid. Los grupos prioritarios incluyen mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, embarazadas, personal sanitario, fuerzas de seguridad, docentes y niños entre seis meses y cinco años, entre otros.