Hoy la ciudad autónoma de Ceuta mantiene el sistema de guardias para asegurar el servicio farmacéutico durante las 24 horas. Las farmacias de guardia asignadas para este viernes son:

Zona Centro : Díaz Segura

: Díaz Segura Campo Exterior : Cruz Blasco

: Cruz Blasco Turno de Noche: Puya C.B.

Horarios de atención

Según los horarios habituales en Ceuta, las guardias funcionan de la siguiente manera:

Guardia diurna: aproximadamente de 09:00 a 23:00 h

Guardia nocturna: de 23:00 a 09:00 h del día siguiente

Información de interés para la ciudadanía

Este sistema garantiza que exista, al menos, una farmacia disponible en la ciudad en todo momento, lo que resulta especialmente útil en casos de urgencia, necesidad de medicación fuera del horario comercial o situaciones imprevistas.

Para quienes necesiten acudir a una farmacia fuera del horario habitual, se recomienda dirigirse al establecimiento indicado para la zona o turno correspondiente y, si es posible, llevar la receta médica para facilitar la dispensación.