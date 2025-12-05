Ya está disponible la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro del sorteo de La Primitiva de este jueves.
A continuación, le ofrecemos toda la información sobre el resultado del sorteo de La Primitiva celebrado este jueves, 4 de diciembre de 2025.
Para optar al premio de mayor cuantía (el BOTE), es necesario acertar los 6 números principales más el reintegro.
Resultado La Primitiva
|Elemento
|Número Premiado
|Combinación Ganadora
|01, 02, 08, 12, 40 y 47
|Complementario
|23
|Reintegro
|0
Nota Importante: El periódico no se responsabiliza de los posibles errores u omisiones en esta información. La única lista oficial válida es la que proporciona la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.