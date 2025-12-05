Ya está disponible la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro del sorteo de La Primitiva de este jueves.

A continuación, le ofrecemos toda la información sobre el resultado del sorteo de La Primitiva celebrado este jueves, 4 de diciembre de 2025.

Para optar al premio de mayor cuantía (el BOTE), es necesario acertar los 6 números principales más el reintegro.

Resultado La Primitiva

Elemento Número Premiado Combinación Ganadora 01, 02, 08, 12, 40 y 47 Complementario 23 Reintegro 0