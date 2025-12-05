Ya está disponible la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro del sorteo de la Bonoloto de este jueves.
A continuación, le ofrecemos toda la información sobre el resultado del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 4 de diciembre de 2025.
La Bonoloto consiste en elegir 6 números diferentes entre el 1 y el 49. Se extrae también un número complementario y un reintegro (del 0 al 9).
Resultado Bonoloto
|Elemento
|Número Premiado
|Combinación Ganadora
|07, 11, 19, 30, 43 y 48
|Complementario
|31
|Reintegro
|4
Nota Importante: El periódico no se responsabiliza de los posibles errores u omisiones en esta información. La única lista oficial válida es la que proporciona la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.