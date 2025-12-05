Ya está disponible la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro del sorteo de la Bonoloto de este jueves.

A continuación, le ofrecemos toda la información sobre el resultado del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 4 de diciembre de 2025.

La Bonoloto consiste en elegir 6 números diferentes entre el 1 y el 49. Se extrae también un número complementario y un reintegro (del 0 al 9).

Resultado Bonoloto

Elemento Número Premiado Combinación Ganadora 07, 11, 19, 30, 43 y 48 Complementario 31 Reintegro 4