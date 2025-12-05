Ya están disponibles los números ganadores y el ‘Sueño’ del sorteo europeo que ofrece como premio mayor 20.000 euros al mes durante 30 años.

A continuación, le ofrecemos toda la información sobre el resultado del sorteo de EuroDreams celebrado este jueves, 4 de diciembre de 2025.

El sorteo de EuroDreams se celebra cada lunes y jueves a las 21:00 horas, y en él participan diversos países europeos como España, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza y Luxemburgo.

El premio más codiciado es un «sueldo» de 20.000 euros al mes durante 30 años (un total de 7.200.000 euros).

Resultado EuroDreams

Elemento Combinación Premiada Números Ganadores 14, 15, 27, 32, 37 y 38 ‘Sueño’ (Dream) 3