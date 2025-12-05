Ya están disponibles los números ganadores y el ‘Sueño’ del sorteo europeo que ofrece como premio mayor 20.000 euros al mes durante 30 años.
A continuación, le ofrecemos toda la información sobre el resultado del sorteo de EuroDreams celebrado este jueves, 4 de diciembre de 2025.
El sorteo de EuroDreams se celebra cada lunes y jueves a las 21:00 horas, y en él participan diversos países europeos como España, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza y Luxemburgo.
El premio más codiciado es un «sueldo» de 20.000 euros al mes durante 30 años (un total de 7.200.000 euros).
Resultado EuroDreams
|Elemento
|Combinación Premiada
|Números Ganadores
|14, 15, 27, 32, 37 y 38
|‘Sueño’ (Dream)
|3
Nota Importante: El periódico no se responsabiliza de los posibles errores u omisiones en esta información. La única lista oficial válida es la que proporciona la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.