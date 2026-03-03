La Ciudad Autónoma ha dado un paso decisivo para devolver la normalidad a sus calles tras los estragos causados por las inclemencias meteorológicas de los primeros meses del año. Según informa El Faro de Ceuta, el Gobierno local ha formalizado un contrato de emergencia destinado a la reparación integral de la red de alumbrado público, seriamente dañada por las recientes borrascas.

Una inversión necesaria para la seguridad vial y ciudadana

El presupuesto destinado a estas actuaciones asciende a 97.046,37 euros. Esta partida económica se centrará en el suministro, instalación y reposición de luminarias y sistemas eléctricos que quedaron inoperativos tras los episodios de lluvia y viento que azotaron la ciudad en enero y febrero.

Las zonas más castigadas, y donde se priorizarán los trabajos, incluyen:

Sarchal

Benzú

Barriada del Príncipe

El impacto de la borrasca ‘Leonardo’

El principal detonante de esta intervención de urgencia fue la agresividad de la borrasca Leonardo. Los datos técnicos reflejan la magnitud del fenómeno, con registros de hasta 100 litros por metro cuadrado y ráfagas de viento que rozaron los 80 km/h.

Este temporal no solo saturó el servicio del 112 con más de 400 llamadas, sino que dejó infraestructuras críticas en un estado vulnerable. Los informes técnicos detallaron la presencia de:

Cuadros eléctricos anegados o dañados por cortocircuitos. Cableado exterior deteriorado. Farolas desplazadas o totalmente inutilizadas por el viento.

Detalles de la adjudicación: La empresa Electricidad Capa será la encargada de ejecutar estas labores de reposición, bajo un marco de contratación de emergencia que busca agilizar los plazos y minimizar los riesgos para los peatones y conductores.

Con esta inversión, la Ciudad Autónoma no solo busca reparar los daños actuales, sino también reforzar la estructura eléctrica para que sea más resistente ante futuros eventos meteorológicos adversos.