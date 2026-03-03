La Agrupación Deportiva Ceuta ha dado un paso más en su crecimiento institucional con la inauguración, este lunes, de su nueva tienda oficial. El club ha elegido un enclave estratégico en pleno corazón de la ciudad, situando su nuevo punto de encuentro con la afición en el número 18 de la emblemática calle Real.

El acto de apertura contó con una destacada representación institucional y deportiva. Al evento asistieron el presidente de la entidad, Luhay Hamido, junto al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas. También estuvieron presentes el consejero de Turismo, Empleo y Deporte, Nicola Cecchi, y el director de deportes, Sergio Aguilera.

De Tercera División al sueño de la Liga Hypermotion

Durante la ceremonia, Luhay Hamido compartió unas palabras cargadas de emoción, recordando el vertiginoso ascenso del club en los últimos años.

«Para nosotros es muy ilusionante inaugurar esta tienda. Echo la vista atrás y en 2021 estábamos en Tercera División; hoy estamos en la Liga Hypermotion con 44 puntos y muy cerca del objetivo. Esto era un sueño hace ocho años», afirmó el presidente del club.

Hamido subrayó que el éxito del Ceuta no responde a una «fórmula mágica», sino a la unión de la ciudad en torno a un sentimiento común, asegurando que bajo esa premisa «no hay metas inalcanzables».

Un escaparate para la ciudad

Por su parte, el presidente Juan Vivas destacó la importancia de este nuevo local no solo para los aficionados, sino para la imagen exterior de Ceuta. Vivas definió el establecimiento como «el escaparate de la AD Ceuta», recordando que el club actúa, a su vez, como el gran escaparate de la ciudad en el fútbol profesional.

Tras los discursos, se procedió al protocolario corte de cinta que dio acceso oficial al local. Aunque la tarde del lunes estuvo reservada para el acto inaugural con autoridades y miembros del club, la tienda abre sus puertas al público general a partir de este martes, permitiendo que los seguidores caballas puedan adquirir desde hoy mismo la equipación oficial y el merchandising del equipo.