En una operación llevada a cabo el pasado martes, la Policía Nacional ubicada en Ceuta localizó a un total de 74 migrantes hacinados en una vivienda situada en el barrio del Príncipe. Entre estas personas se encontraban diez menores que no estaban acompañados por adultos.

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Las autoridades han llevado a cabo la detención de un individuo ceutí, quien está acusado de varios delitos. Estos incluyen el favorecimiento de la inmigración irregular, lesiones a un menor y explotación laboral.

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La situación de los migrantes en Ceuta ha suscitado preocupación ante el creciente número de llegadas y la complejidad de la gestión de la inmigración en la frontera con Marruecos.

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Este incidente resalta la crítica situación que afrontan muchas personas que intentan llegar a Europa en busca de mejores oportunidades, así como los peligros que enfrentan en su recorrido.

La Policía continúa investigando las circunstancias que rodean este caso y asegurando que se adopten las medidas necesarias para proteger a los menores y gestionar adecuadamente la situación de los migrantes.

Las autoridades locales han manifestado su compromiso por abordar y solucionar estas cuestiones de manera coordinada con organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de los migrantes.