CEUTA — La Guardia Civil ha desplegado desde primeras horas de este jueves un amplio operativo policial en Ceuta que ha incluido entradas y registros con mandato judicial en distintas instalaciones, entre ellas una nave frecuentada por una ONG local cerca de la zona de la Almadraba y otras naves situadas en el área del Tarajal.

Lee tambien: La Guardia Civil intercepta una embarcación y una furgoneta en Benzú tras huir los traficantes

Durante la intervención, apoyada por efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y agentes de la Policía Judicial, el Instituto Armado ha localizado en el interior de los inmuebles a varios migrantes. Testigos presenciales y medios locales han podido constatar el traslado de al menos tres personas en vehículos furgón de la Benemérita.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Operación en marcha y reserva de información

El operativo se ha activado en torno a las seis de la mañana, momento en el que las fuerzas de seguridad han acordonado y registrado los locales. Por el momento, la Comandancia de la Guardia Civil no ha precisado de forma oficial la vinculación exacta entre la entidad social que utilizaba estas instalaciones y el objeto directo del registro judicializado, manteniéndose abiertas las actuaciones.

Lee tambien: Ceuta: Guardia Civil intensifica vigilancia ante aumento de pateras