La Guardia Civil ha realizado un amplio dispositivo en Ceuta, concretamente en la zona de la Almadraba y en el Tarajal, donde se ha llevado a cabo el registro de las instalaciones de la ONG No Name Kitchen.

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Los operativos han sido ordenados por un juez y han resultado en la detención de al menos tres personas involucradas en esta actividad.

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La operación del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) está en marcha para esclarecer las actividades de esta organización no gubernamental que ha estado presente en la zona en el contexto de la crisis migratoria.

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No Name Kitchen se ha caracterizado por su labor humanitaria, centrada en el apoyo a inmigrantes y refugiados en la frontera entre Ceuta y Marruecos.

Las autoridades han activado este registro como parte de un esfuerzo mayor para evaluar y seguir de cerca las operaciones sociales en la región, especialmente aquellas que implican a flujos migratorios.

El resultado de la investigación determinará el futuro de la ONG y su impacto en la población migrante en Ceuta.