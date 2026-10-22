El desabastecimiento de alimentos básicos golpea con fuerza a regiones como Campania, Apulia, Calabria y Sicilia tras una semana de bloqueos, mientras el Gobierno de Giorgia Meloni aprueba un decreto de urgencia con 540 millones de euros en ayudas directas y créditos fiscales para frenar las movilizaciones.

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Las estanterías vacías y los mostradores desprovistos de género empiezan a convertirse en la estampa habitual de los supermercados del sur de Italia. La huelga de transportistas contra el fuerte encarecimiento del combustible, que cumple este jueves su séptimo día de desarrollo, ha dejado a numerosos establecimientos sin productos de primera necesidad y amenaza con extender los problemas de abastecimiento a la totalidad del territorio transalpino. Los bloqueos articulados en carreteras y autopistas han interrumpido de forma severa el reparto de mercancías, provocando un efecto acopio entre los consumidores ante el temor de un agravamiento de la situación.

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El desabastecimiento golpea con especial dureza a las regiones de Campania, Apulia, Calabria y Sicilia, donde los productos frescos han comenzado a desaparecer de la cadena de distribución comercial. En plazas como Nápoles, Caserta y Salerno, las zonas refrigeradas se encuentran prácticamente desiertas, convirtiendo la adquisición de leche, huevos o carne en una tarea compleja. La situación adquiere tintes críticos en la capital napolitana, caracterizada por la prensa local como una ciudad en contexto bélico, donde la fruta y la verdura apenas están presentes, la pasta empieza a escasear y productos elementales de la gastronomía italiana como los tomates pelados o el puré de tomate han desaparecido de los lineales. La escasez alcanza al papel higiénico y a la distribución de pan fresco, en una dinámica que evoca las escenas vividas durante los momentos más severos de la pandemia.

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Un impacto en cadena que afecta a la industria y a los servicios básicos

La falta de suministros ha comenzado a proyectarse fuera de los núcleos principales. En la localidad de Termoli (Molise), los comercios presentan estanterías parcialmente vacías, acusando la falta de frutas, verduras y determinados bienes envasados. Aunque los pequeños comercios locales resisten con mayor margen gracias al abastecimiento directo de productores de cercanía, la preocupación ciudadana ha desencadenado compras preventivas de alimentos de larga duración como la pasta, añadiendo tensión a una red logística paralizada desde hace casi una semana.

Detrás de este escenario se sitúa la protesta promovida por los transportistas italianos, iniciada el pasado viernes como respuesta al incremento exponencial del coste del gasóleo. El encarecimiento de los carburantes, agudizado por las consecuencias derivadas del cierre del estrecho de Ormuz, ha elevado los costes operativos del transporte por carretera y de las explotaciones agrarias. En el mercado italiano, el gasóleo agrícola ha pasado de 0,85 a 1,62 euros por litro, mientras que el diésel en las estaciones de servicio ha alcanzado un precio de 2,29 euros por litro.

La interrupción de la red viaria por parte de los camiones en autopistas y nodos logísticos ha provocado que cosechas enteras queden retenidas sin distribución, paralizando la actividad de transformadores alimentarios. En Sicilia, los almacenes acumulan toneladas de calabacines y berenjenas sin salida comercial, mientras que en Campania la crisis afecta de lleno a la producción de mozzarella de búfala en Caserta, ante la imposibilidad de trasladar la leche a las queserías dentro del margen operativo de 60 horas. Blanqueando el impacto económico, el sector del kiwi amarillo estima pérdidas de 30 millones de euros en solo cinco días, según datos de Legacoop Agroalimentare. Paralelamente, la industria de la pasta ha sufrido parones operativos, afectando a firmas como Rummo, que ha detenido sus instalaciones, o La Molisana, que ha reducido su nivel productivo.

La crisis trasciende el ámbito alimentario. La escasez de combustible ha generado colas en las gasolineras e incidencias operativas en infraestructuras clave. Los aeropuertos de Crotone y Reggio Calabria se han quedado desprovistos de queroseno para la aviación, mientras que el aeropuerto de Nápoles ha impuesto restricciones al repostaje. Asimismo, la empresa pública Poste Italiane ha suspendido el reparto de paquetería y correspondencia con origen o destino en varias regiones del sur.

El Gobierno aprueba un decreto de urgencia con ayudas inmediatas

Ante la gravedad de los acontecimientos, el Gobierno de Italia ha aprobado este jueves en Consejo de Ministros un decreto-ley de urgencia con el objetivo de liberar fondos de forma inmediata para los sectores del transporte, la agricultura y la pesca, buscando poner fin a los paros. «En estas horas hemos firmado un acuerdo con las asociaciones del transporte. No se trata de promesas, sino de recursos que ya están llegando al sector. El Ministerio de Transportes ya ha empezado a pagar», ha aseverado la primera ministra, Giorgia Meloni.

El paquete normativo contempla la liberación inmediata de 480 millones de euros asignados a créditos fiscales por gasto en gasóleo para el periodo comprendido entre marzo y agosto, cuya tramitación permanecía bloqueada desde hacía meses. Las cerca de 32.000 empresas beneficiarias recibirán un anticipo en los próximos días, posponiendo los controles administrativos a una fase posterior para evitar trabas burocráticas. De forma complementaria, la norma permite aplazar el pago de las cuotas de los contratos de ‘leasing’ de vehículos e introduce una partida de 60 millones de euros en incentivos para rebajar en 45 céntimos de euro el litro de carburante agrícola, según ha detallado el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida.

Por su parte, el viceministro de Infraestructuras y Transportes, Edoardo Rixi, ha explicado que el Ejecutivo adoptará el denominado «método español», una fórmula legal que permite al transportista reflejar el incremento del precio del gasóleo en la factura final para repartir el sobrecoste con el contratador del servicio. Durante la presentación del decreto, Lollobrigida ha calificado los cortes de carretera de «injustificados», haciendo un llamamiento a permitir el tránsito de mercancías para no agravar las pérdidas de las explotaciones del sur.

Tensión en las carreteras y riesgo para los servicios urbanos

Pese a los anuncios gubernamentales, las movilizaciones no se han disuelto por completo. Aunque algunas organizaciones de transportistas en Sicilia han levantado los bloqueos, las protestas persisten en diversos puntos del sur del país. La tensión en las vías ha derivado en episodios de coacción; en la provincia de Caserta se han registrado sabotajes con cortes de neumáticos a camiones para forzar el paro de los conductores, así como la colocación de neumáticos en las calzadas para impedir el tráfico pesado.

Las fuerzas de seguridad han denunciado a 71 personas, identificado a más de 1.300 manifestantes y desplegado dispositivos de escolta para garantizar el paso de transportes con bienes esenciales. Asimismo, el Ejecutivo investiga la eventual infiltración de elementos vinculados a la criminalidad organizada en los piquetes. Ante este escenario, los alcaldes de Nápoles y Bari han alertado de que la continuidad del conflicto amenaza con paralizar servicios municipales esenciales, como la recogida de basuras, urgiendo a acelerar la resolución definitiva del conflicto logístico.