CEUTA — El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha arremetido con dureza contra el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, a quien acusa de abandonar a la ciudad en mitad de una grave crisis migratoria y de actuar con una manifiesta falta de compromiso institucional. Vivas ha aseverado contundente que «Sánchez no está a la altura de la responsabilidad que se le debe exigir a un presidente del Gobierno», advirtiendo de que la inacción del Ejecutivo central sitúa a Ceuta en una posición límite y al borde del caos.

Lee tambien: Juan Vivas aborda la grave situación de Ceuta en La Mesa

Críticas por el «abandono constitucional» y la gestión estatal

Durante sus declaraciones, Vivas denunció el incumplimiento de los deberes constitucionales que competen al Estado respecto a la protección, la seguridad y la asistencia a la ciudad autónoma ante los constantes flujos migratorios. El presidente ceutí subrayó que la tutela de las fronteras exteriores y la atención a la presión migratoria desbordada no son competencias que Ceuta pueda ni deba asumir en soledad, sino responsabilidades ineludibles del Gobierno de la Nación. Llegó a señalar que esta falta de respuesta institucional y el abandono a la población del territorio inhabilitan al Ejecutivo de Sánchez para seguir al frente de sus funciones.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Mensaje de firmeza y resistencia para la ciudadanía

Pese a la gravedad del escenario y a la tensión política generada por la crisis, Juan Vivas quiso lanzar un mensaje de tranquilidad, arraigo y firmeza a la sociedad ceutí. El presidente autonómico enfatizó la determinación de la ciudad para salir adelante apelando a la unidad, la convivencia y el apoyo indiscutible del conjunto de España: «Ni se van a echar las persianas, ni se van a vender las casas, ni se van a hacer las maletas», proclamó para rechazar cualquier atisbo de resignación ante la inacción estatal.

Lee tambien: Vivas alerta sobre incumplimiento del Gobierno en Ceuta