CEUTA — La situación en el campamento provisional de inmigrantes instalado en la zona portuaria de Ceuta continúa agravándose. Tras las fuertes trombas de agua registradas en los últimos días —que ya dejaron las instalaciones y las literas inferiores completamente anegadas—, un nuevo incidente ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las infraestructuras: las carpas no solo se inundan, sino que también están perdiendo estabilidad.

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Nuevas imágenes grabadas en el recinto evidencian problemas estructurales en las instalaciones levantadas en septiembre, las cuales sufren desperfectos y riesgo de desprendimiento o colapso a raíz de la climatología adversa. Este escenario incrementa la preocupación ante la llegada de los próximos temporales y la inminencia de vientos fuertes (levanteras) propios de la época, lo que podría repetir o empeorar estas escenas.

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Inexistencia de un plan de coordinación y seguridad

El agravamiento de las condiciones en el asentamiento ha reavivado el debate político e institucional sobre la seguridad en la zona. Esta misma semana, el portavoz del Gobierno local, Alejandro Ramírez, fue interpelado acerca de la existencia de un protocolo de actuación o plan de seguridad conjunto con la Ciudad Autónoma para intervenir de forma urgente en caso de incidentes de esta índole. La respuesta confirmó las sospechas: no existe un plan específico para gestionar emergencias de seguridad o salvaguarda en este punto.

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La polémica sobre su ubicación

Cabe recordar que la instalación de estas carpas provisionales —impulsada por el Gobierno central para dar cabida a los desplazados de otras zonas bajo la amparo de un real decreto— ya generó en su día un fuerte rechazo en el Consejo de Administración del Puerto. La medida se aprobó por mayoría en contra de la ubicación del campamento, advirtiendo los consejeros y las empresas que operan en el área sobre los evidentes riesgos para la seguridad, la posible afectación a la actividad económica portuaria y la vulnerabilidad de un espacio expuesto a las inclemencias meteorológicas extremas que ahora se han materializado.