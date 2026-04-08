El suceso se produjo en plena vía pública tras una presunta discusión. La víctima, un trabajador agrícola de origen marroquí, falleció por heridas de arma blanca pese a los intentos de reanimación.

La tranquila localidad riojana de Tirgo, de apenas 170 habitantes, se ha visto sacudida esta tarde por un trágico suceso. La Guardia Civil ha iniciado una investigación para esclarecer la muerte violenta de un hombre de 29 años, quien perdió la vida tras recibir varias heridas de arma blanca en lo que parece haber sido una discusión.

Crónica de los hechos

El incidente tuvo lugar alrededor de las 17:30 horas en una de las calles principales del municipio. Según ha informado el portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, Miguel Ángel Sáez, los agentes de la unidad de Seguridad Ciudadana fueron los primeros en llegar al lugar.

A pesar de que los efectivos policiales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar de urgencia, no se pudo hacer nada por salvar la vida del joven, cuya muerte fue certificada poco después por los servicios sanitarios desplazados.

Perfil de la víctima

El fallecido, de nacionalidad marroquí, residía en la zona desde hacía poco más de cuatro meses, tiempo durante el cual se desempeñaba como temporero en el sector agrícola tanto en Tirgo como en localidades aledañas.

«Era un chico trabajador y nada problemático», declaró un familiar a los medios, visiblemente afectado y sin comprender los motivos que pudieron desencadenar el ataque.

Investigación en curso

Actualmente, el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Las autoridades trabajan en varios frentes para dar con el autor o autores de la agresión:

Criminalística y Policía Judicial: Están recopilando pruebas biológicas y restos en la escena del crimen.

Están recopilando pruebas biológicas y restos en la escena del crimen. Toma de testimonios: Se está interrogando a vecinos y posibles testigos que pudieran haber presenciado la discusión previa.

Se está interrogando a vecinos y posibles testigos que pudieran haber presenciado la discusión previa. Detenciones: Hasta el momento, la Guardia Civil ha confirmado que no se han producido arrestos.

Al lugar se trasladaron, además de las fuerzas de seguridad, la autoridad judicial para proceder al levantamiento del cadáver y miembros del Servicio Riojano de Salud (SERIS). La investigación continúa abierta para determinar el móvil del crimen y localizar al responsable de este suceso que ha roto la paz del pequeño municipio riojano.