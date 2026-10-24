Los ferrys en el Estrecho entre Ceuta y Algeciras operan este sábado 24 de octubre de 2026 con Baleària y DFDS, dos compañías que cubren la ruta a lo largo de la jornada.

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Consulta a continuación los horarios completos por sentido para planificar tu viaje y elegir la salida que mejor se ajuste a tu agenda.

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Ruta Ceuta-Algeciras

Este sábado, las salidas desde Ceuta hacia Algeciras están programadas durante todo el día, con servicios de Baleària y DFDS.

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Salida Naviera Duración aprox. 06:00 Baleària 1 h 30 min 08:30 Baleària 1 h 09:00 DFDS 1 h 10:30 Baleària 1 h 30 min 11:30 Baleària 1 h 12:00 DFDS 1 h 14:30 Baleària 1 h 15:30 DFDS 1 h 16:00 Baleària 1 h 15 min 17:30 Baleària 1 h 18:30 DFDS 1 h 21:00 Baleària 1 h 15 min 21:30 DFDS 1 h 22:15 Baleària 1 h 15 min

Ruta Algeciras-Ceuta

En la vuelta, las salidas de Algeciras hacia Ceuta se reparten desde la mañana hasta la última expedición de la noche, con Baleària y DFDS.

Salida Naviera Duración aprox. 07:00 Baleària 1 h 07:30 DFDS 1 h 08:00 Baleària 1 h 30 min 10:00 Baleària 1 h 10:30 DFDS 1 h 13:00 Baleària 1 h 13:30 DFDS 1 h 14:00 Baleària 1 h 30 min 16:00 Baleària 1 h 17:00 DFDS 1 h 19:00 Baleària 1 h 30 min 20:00 DFDS 1 h 20:30 Baleària 1 h 23:00 Baleària 1 h 30 min

Horarios de Baleària y DFDS consultados en sus webs el 15 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.

Recomendaciones para viajeros

Para el embarque, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación. También conviene confirmar el horario con la compañía.

Antes de salir, revisa las condiciones meteorológicas en el Estrecho y lleva la documentación de viaje en regla.

Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?

Fuente: horarios publicados por las navieras Baleària y DFDS. Antes de viajar, confirma tu salida con la naviera.

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