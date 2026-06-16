La formación, que arranca hoy, incluye a especialistas de la Comandancia General de Ceuta para fomentar el intercambio de técnicas avanzadas de adiestramiento entre cuerpos.

CEUTA – La Policía Nacional ha dado el pistoletazo de salida este lunes a un curso de actualización para guías caninos que se desarrollará en la ciudad autónoma hasta el próximo 19 de junio. El evento, organizado por la División de Formación y Perfeccionamiento a través del Centro de Actualización y Especialización, sitúa a Ceuta como el epicentro formativo de esta especialidad a nivel del territorio nacional.

Esta edición cuenta con un hito histórico, ya que es la primera vez que esta acción formativa de alto nivel se imparte en la ciudad, reuniendo a agentes y especialistas procedentes de diferentes plantillas policiales de toda España.

Cooperación e intercambio con las Fuerzas Armadas

Con el objetivo de enriquecer los métodos de trabajo y coordinar esfuerzos, la organización ha integrado en el curso a dos guías caninos pertenecientes a la Comandancia General de Ceuta (COMGECEU).

Esta colaboración busca favorecer el intercambio de experiencias operativas y conocimientos tácticos entre la Policía Nacional y el Ejército, dos instituciones que comparten de manera habitual escenarios de seguridad en la ciudad autónoma.

Adaptación frente a las nuevas técnicas de la delincuencia

Las unidades caninas desempeñan un papel crucial y altamente especializado en la seguridad diaria. Entre sus funciones principales destacan:

Detección y localización de explosivos .

. Búsqueda de sustancias estupefacientes .

. Localización de armas de fuego .

. Detección de billetes de curso legal (dinero en efectivo oculto).

Evolución policial: Los organizadores del curso subrayan que la constante evolución de los métodos empleados por las redes delincuenciales obliga a una actualización periódica de los protocolos de actuación.

El principal objetivo de estas jornadas es dotar a los guías de los nuevos sistemas de trabajo y las técnicas más avanzadas de adiestramiento y empleo operativo de los canes. Con ello, se busca potenciar la eficacia de los binomios (guía-perro) y blindar la capacidad de respuesta policial ante los nuevos retos del crimen organizado.