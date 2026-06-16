La exigencia de Ayuso de empadronarse en la capital para acceder al abono de transporte obligaría a los estudiantes a renunciar a las bonificaciones del barco y el helicóptero.

CEUTA – El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha dado la voz de alarma ante la delicada situación en la que podrían quedar los cientos de estudiantes ceutíes que cursan sus estudios universitarios en la Comunidad de Madrid. El partido localista ha instado al Gobierno de la Ciudad Autónoma a mediar de forma urgente con el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para frenar una medida que consideran «una injusticia».

La polémica surge tras el reciente anuncio de la presidenta madrileña de condicionar la concesión y renovación de la tarjeta de transporte público al empadronamiento obligatorio en la región capitalina.

La encrucijada económica: ¿Abono de transporte o descuento de residente?

La formación liderada por Fatima Hamed explica que ha recibido multitud de quejas de estudiantes preocupados por el impacto económico de esta medida. Si se ven obligados a empadronarse en Madrid para poder desplazarse en metro o autobús a un precio asequible, perderán automáticamente su condición de residentes en Ceuta.

Darse de baja en el padrón de la ciudad autónoma supondría perder el 75% de bonificación en los billetes de la línea marítima y aérea del Estrecho, encareciendo drásticamente sus viajes de regreso a casa.

La denuncia del MDyC: “Es una injusticia que tengan que elegir entre su economía y su identidad. Darse de baja en el padrón de Ceuta es inviable económicamente, ya que perjudica los ingresos de familias que ya están haciendo un enorme esfuerzo para mantener a sus hijos estudiando fuera”.

Exigen a la Consejería de Educación que mueva ficha

Aunque Isabel Díaz Ayuso abrió la puerta a la posibilidad de firmar convenios bilaterales con las comunidades autónomas de origen para evitar este perjuicio a los estudiantes desplazados, el MDyC advierte de que estos trámites burocráticos suelen demorarse durante meses.

Por ello, los localistas exigen que la Consejería de Educación de Ceuta tome la iniciativa de inmediato y no espere a que empiece el próximo curso. Reclaman la firma urgente de un convenio específico con la Comunidad de Madrid que blinde los derechos de los universitarios ceutíes, permitiéndoles mantener el abono de transporte madrileño sin tener que renunciar a su arraigo ni a las ventajas fiscales y de transporte de su ciudad natal.