La defensa del expresidente alega que la imputación por contrabando y delito fiscal es muy reciente y necesita tiempo para recabar la documentación, aunque mantiene su disposición a declarar sobre el ‘caso Plus Ultra’.

MADRID.– El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha solicitado formalmente al magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, el aplazamiento de su comparecencia prevista para esta semana. El motivo de la petición se centra exclusivamente en la necesidad de recabar documentación que aclare la procedencia de un lote de joyas valorado en más de 1,3 millones de euros, descubierto en la caja fuerte de su despacho profesional.

La solicitud de la defensa, adelantada por la Cadena SER y confirmada por fuentes jurídicas, se produce apenas unos días después de que el juez instructor decidiera ampliar la investigación del conocido como ‘caso Plus Ultra’. El pasado viernes, el magistrado abrió una pieza separada imputando al exlíder socialista dos nuevos cargos: un presunto delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando, tras el hallazgo de las piezas cuyo origen «en estos momentos no está justificado».

Un lote de alta gama bajo sospecha

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional localizó los objetos de valor durante los registros al despacho de Zapatero. La colección incluye collares, pulseras, sortijas de diamantes y piedras preciosas que han sido tasadas conjuntamente por la casa de subastas Ansorena y el Instituto Gemológico Español en un total de 1.323.915 euros.

De la valoración destaca de forma especial un juego de esmeraldas y zafiros —con origen en Zambia o Tailandia— y oro blanco, cuyo valor por sí solo roza los 1,2 millones de euros. Desde el entorno del expresidente se ha calificado de «prematuro» tener que declarar de inmediato sobre estos efectos sin margen para localizar los comprobantes correspondientes. Asimismo, sugieren que parte de las joyas proceden de herencias familiares y de viajes oficiales al extranjero, subrayando que si se adquirieron durante su etapa en la Moncloa (2004-2011), los posibles delitos fiscales habrían prescrito.

La pieza principal del ‘Caso Plus Ultra’ sigue su curso

Este contratiempo procesal no debería interferir con la línea principal de la investigación, en la que Zapatero figura como presunto «vértice» de una red de tráfico de influencias. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el exmandatario intervino presuntamente ante el Ejecutivo para asegurar el rescate público de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea Plus Ultra. Los investigadores sospechan que los pagos se canalizaron de manera irregular camuflándose mediante contratos de consultoría e ingresos a una empresa de marketing propiedad de sus hijas.

Mientras el juez Calama decide si fragmenta la comparecencia —posponiendo el asunto de las joyas pero manteniendo el interrogatorio por tráfico de influencias y blanqueo—, la estrategia de la defensa ya apunta a la línea de flotación de las pruebas de cargo. El letrado del expresidente, Víctor Moreno Catena, prevé solicitar la nulidad del volcado del teléfono móvil de Rodolfo Reyes (propietario de la aerolínea), una prueba clave suministrada por las autoridades de Estados Unidos tras un retraso de cinco años, alegando supuestas fallas en la cadena de custodia y en las garantías del procedimiento.